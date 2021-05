Spíš než 30 tisíc by se za mrtvé mělo zapálit 40 tisíc svíček, míní virolog

„Pokud zapalujeme 30 tisíc svíček za zemřelé, možná bychom jich měli zapalovat 40 tisíc,“ řekl Plevka ve středu na online konferenci s názvem Science for Society Masarykovy univerzity.

Virolog odhaduje, že přibližně 64 procent Čechů je nyní vůči dosavadním mutacím koronaviru rezistentní buď kvůli prodělané nemoci, nebo díky očkování. Potenciální hrozbou však zůstávají nové sérotypy viru, které by se mohly vyhnout imunitě.

Existuje riziko, že vzniknou v zemích s masivním šířením viru, jako je nyní například Indie. Česko podle Plevky v minulosti opakovaně selhalo ve snaze zamezit šíření nových mutací na svém území.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na konferenci řekl, že česká medicína nebyla připravena na sběr dat v reálném čase. Vše se muselo během epidemie řešit za pochodu, nakonec se to však povedlo. Nyní systém funguje dobře, podotkl.

Jak Dušek popsal, data se v Česku před pandemií vyhodnocovala až zpětně, což při náporu nemohlo stačit. „Teď už digitalizaci máme, vyrobili jsme ji za sprintu. Je to, jako když běžíte sprintem maraton, a u toho si šijete boty,“ přirovnal situaci. Zpracovaná data se využívala například pro řízení kapacit lůžkové péče a přesun pacientů.

Online propojení se musí právně zakotvit

Při budování systému sběru, zpracování a zveřejňování dat se podle Duška spojili experti z různých institucí, akademické půdy i armády. Podařilo se propojit samosprávy, které mají k dispozici otevřené datové sady, zdravotnická zařízení i sociální sektor. Online lze sledovat postup očkování, kapacity lůžek i výsledky testování. Systém se podle něj nyní musí legislativně ukotvit.

Data i modely jsou dostupné veřejnosti, což má podle Duška svá rizika, například při jednostranné interpretaci dat v médiích. „V mediálním prostoru žijí parametry standardizovaně a staticky. Takže každou chvíli uděláte nějaký rekord,“ nastínil s tím, že hodnota parametrů se vždy musí hodnotit s dynamikou v čase.

„Nikdy nelze z jedné hodnoty dělat závěry. To má i logistické důsledky, největší počet nově diagnostikovaných je vždy v úterý, protože se po víkendu více testuje a testy se konfirmují. Takže v úterý to leze nahoru, pak to klesá,“ doplnil. Všechno, co v číslech vidíme, je tedy závislé na objemu testů.

Jak Dušek dále podotkl, epidemie se změnila na začátku letošního roku, když do Česka dorazila britská mutace. Vývoj přirovnal k nové epidemii.

Nyní už se podle něj situace zlepšuje, ale nelze polevit v ostražitosti. Rizikem je především léto a možnost zavlečení nových mutací. V této souvislosti je podle něj třeba důsledně testovat a sekvenovat vzorky. Klíčová je podle něj také vakcinace a vytváření kolektivní imunity.

„V budoucnosti nás čeká mapování a řešení toho, co covid napáchal nikoli přímočaře, ale nepřímo. To je propad elektivní péče a péče o pacienty s jinými vážnými onemocněními,“ zakončil.

