Co nemocný Masaryk diktoval svému synovi? Začala výstava tajemné obálky

Robert Oppelt
  11:27
Jak zněla poslední slova Tomáše G. Masaryka a co všechno skrývala tajemná obálka s časovou plombou, byla záhada, která dokázala v září na den přehlušit i předvolební kampaň. Listy psané Janem Masarykem se slovy jeho otce i obálku, ve které byly uložené, si teď mohou lidé prohlédnout ve výstavním sále Národního archivu v Praze na Chodovci. Výstava potrvá do pátku 24. října.
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)

Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
92 fotografií

Když na konci srpna 1934 Masaryka zasáhl první atak mrtvice, myslel si, že umírá. Na lánském zámku se u jeho postele sešli jeho nejbližší - spolupracovník a ministr zahraničí Edvard Beneš a Masarykova rodina.

„Jsem nemocen, vážně nemocen, to je konec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v mé práci, víte, jak musíte být opatrní. Pozor, ale vy víte, jak se chovat, takže já už nemusím říkat víc. Jsem docela zbytečný,“ vysvětloval Benešovi, kterého považoval za pokračovatele.

Masaryk promlouval anglicky a angličtinu prokládal českými slovy. Tato slova zapsal syn Jan v přítomnosti Edvarda Beneše a posléze je s drobnými úpravami přepsal načisto. Pravděpodobně vzniklo několik kopií, jeden záznam otcových slov si Jan Masaryk ponechal a patrně si ho s sebou odvezl i do exilu. Poté ho svěřil svým spolupracovníkům.

Obálku s posledními slovy TGM do Národního archivu přinesl Antonín Sum, poslední tajemník Jana Masaryka.

Z „posledních“ slov TGM je promluva k Benešovi. Archiváři zveřejnili přepis

Osobně ji předal 19. září 2005 s podmínkou že otevřena má být za 20 let. Národní archiv se poté o dokument staral. Obsah obálky nebyl přesně znám. Antonín Sum zemřel v roce 2006 a Národní archiv plně respektoval jeho přání na dvacetiletou lhůtu. Otevřena byla letos v září v Lánech za účasti prezidenta Petra Pavla.

Řada expertů se před samotným otevřením domnívala, že půjde o Masarykova poslední slova, která první československý prezident nadiktoval svému synovi Janovi na smrtelném loži v roce 1937. Podle historičky Dagmar Hájkové z Masarykova ústavu a Archivu akademie věd, která se ve své práci zaměřuje právě na Masaryka, jde ale o psaní z roku 1934.

Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
92 fotografií

„Dokument označovaný jako poslední slova prezidenta T. G. Masaryka jsme na základě obsahové analýzy identifikovali jako první zápis Masarykovy promluvy k Benešovi v Lánech koncem srpna 1934,“ vysvětlila historička.

Masarykův vzkaz si veřejnost může prohlédnout ve výstavním sále Národního archivu v Praze od úterý 21. října do pátku 24. října, každý den od 10 do 18 hodin.

„Jsem rád, že se tajemnou obálku podařilo důstojně představit veřejnosti v budově Národního archivu na pražském Chodovci, kam patří a kde je uložena. Díky této archiválii si mohla veřejnost připomenout život a dílo zakladatele našeho státu Tomáše Garrigua Masaryka. Teď bude mít každý příležitost si obálku v klidu prohlédnout v našich výstavních prostorách,“ řekl ředitel Národního archivu Milan Vojáček.

