Zeman volí stejnou strategii v boji o Hrad jako Pavel. Lidé se mohou podobat, přiznal

Exprezident Zeman v pondělí přišel uctít památku 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta k jeho hrobu v Lánech. Na místě ho čekal jeho dlouholetý přítel, ústavní právník Aleš Gerloch s manželkou Olgou. „Manželka musí doprovázet manžela v dobrém i zlém,“ ocenil to Zeman v narážce na nadcházející volby. Gerloch kandiduje v Kladně do Senátu jako nestraník za ANO.
„Věřím, že se svým programem ve volbách uspěje, protože se jedná o jednoho z nejerudovanějších ústavních právníků v naší republice a jeho bohatý životopis a bohatá publicistická činnost i praktická činnost mluví za vše,“ konstatoval Zeman a doplnil, že také věří, že právě Gerloch výrazně přispěje ke zvýšení právní kvality senátorů.
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Gerlocha by si Zeman také dokázal představit jako nového předsedu Senátu. „Pro mě je dostatečný důvod nevolit už Miloše Vystrčila předsedou ten, že Miloš Vystrčil dal záštitu Sudetoněmeckému sněmu,“sdělil Zeman s tím, že už ani nechce zmiňovat své osobní zkušenosti s Milošem Vystrčilem. „To znamená jeho úlohu v době, kdy jsem byl v nemocnici a kdy Miloš Vystrčil společně se senátorem Fischerem usilovali o moje sesazení,“ řekl exprezident.
Gerlocha jeho slova zjevně potěšila. I přesto v souvislosti s volbou nového vedení horní komory volil opatrnější slova. „V Senátu se uvádí, že zvyklostí je, že předsedou Senátu má být představitel nejsilnějšího klubu. Takže věřím, že pokud by ANO mělo nejsilnější klub, že bude moci vygenerovat svého předsedu,“ sdělil Gerloch. Na otázku, zda by v případě opětovné kandidatury Zemana na Hrad exprezidenta na oplátku podpořil, reagoval: „Nepochybně.“
Čas na nalezení vhodného kandidáta nastane podle obou mužů po nadcházejících komunálních a senátních volbách. „Máme ještě zhruba půl roku čas. Ale myslím si, že to, co je důležité, je, že je třeba se sjednotit na jednom kandidátovi,“ sdělil Gerloch. Sám Zeman ohledně možného oznámení své další kandidatury nechtěl být konkrétní. „K tomu mě přinutí pravidla, z nichž vyplývá i termín oznámení kandidatury. Do té doby se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil u lánského hřbitova.
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Zakladatel Československé republiky Masaryk se narodil 7. března 1850 v Čejkovicích u Hodonína a zemřel 14. září 1937 v Lánech. Jeho pohřeb byl velkou manifestací jednoty národa, tehdy ohrožovaného sílícím nacismem. Je vnímaný jako symbol demokracie, humanity a mravnosti. Hlavou státu byl 17 let, abdikoval v prosinci 1935.
K lánskému hrobu Masarykovy rodiny v pondělí přišla i řada dalších představitelů státních institucí, například prezident Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), nebo vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kromě politiků na místo dorazili i představitelé legionářů, sokolů a dalších organizací.
Pietní akt k uctění památky 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta se uskutečnil necelý měsíc před komunálními a senátními volbami. Ty jsou v Kladně velkou výzvou pro opoziční Piráty. Křeslo senátorky zde obhajuje jejich jediná zástupkyně v horní komoře Adéla Sucharda Šípová, která kandiduje se širokou podporou opozičních stran. Vládní ANO proti ní staví ústavního právníka Gerlocha.