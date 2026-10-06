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Kauza Dozimetr pokračuje. Po slovech o mafii dál vypovídá Marvanová

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  7:00
V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová.

V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová. | foto:  Petr Topič, MAFRA

V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová.
V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová.
V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová.
V úterý pokračuje jednání v kauze Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá senátorka Marvanová.
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U Obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje proces v korupční kauze Dozimetr. Jako svědek v úterý ráno znovu dorazí nezávislá pražská zastupitelka a senátorka Hana Kordová Marvanová. Poté, co v pondělí mluvila o zákulisní šikaně a poměrech připomínajících mafii, má v úterý přijít na řadu zbytek výpovědi.

Marvanová začala před soudem vypovídat už v pondělí ráno. Detailně popisovala své působení v Radě hlavního města Prahy po volbách v roce 2018, kam kandidovala za Spojené síly pro Prahu (STAN a TOP 09 s podporou KDU-ČSL). Uvedla, že opakovaně narážela na odpor, když ještě jako členka STAN poukazovala na podezřelé zakázky v pražském dopravním podniku.

Marvanová u soudu k Dozimetru. Hlubuček na mě křičel, že budu poslouchat, popsala

Bossing a mafie, popsala Marvanová poměry na magistrátu

Ve včerejší části výpovědi Marvanová tvrdila, že se snažila změnit podmínky developerského projektu Nové Holešovice. „Trvala jsem na tom, aby byl upraven tak, aby byl výhodný i pro Prahu,“ uvedla v pondělí Marvanová s tím, že na pochybné majetkové přesuny v pražském dopravním podniku upozorňovala marně už před tím, než byla zvolena na magistrát.

Atmosféru na magistrátu a chování některých koaličních partnerů označila za bossing. Bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) na ni podle jejích slov křičel a vyvíjel nátlak. „Když se kolem vás neustále hlasuje o tisících a vaše připomínky nejsou brány v potaz a posléze jsou upravovány zápisy z té rady...,“ řekla Marvanová. „Měla jsem pocit, že jsem se ocitla v mafii,“ dodala.

U soudu pokračoval Dozimetr. Nejvíce se angažoval Hlubuček, řekl předák odborů

Zmínila také jméno Jiřího Fremra, někdejšího poradce Jiřího Pospíšila. Hlubuček podle její výpovědi v jedné z vypjatých chvil křičel, že „všechno řídí Fremr“ a ona ho „bude poslouchat“.

Obžalovaný Petr Hlubuček její slova bezprostředně po pondělním jednání před soudní síní odmítl a označil je za lži. Tvrdil, že Marvanová do své kanceláře na magistrátu téměř nechodila a jednání městské rady se účastnila vzdáleně.

Podle něj to byli naopak zaměstnanci spadající pod Marvanovou, kteří od ní kvůli špatné atmosféře odcházeli pracovat do jeho kanceláře. Hlubuček rovněž namítl, že Marvanová měla možnost zasednout přímo v dozorčí radě dopravního podniku a na hospodaření dohlížet osobně, což odmítla.

Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP

V kauze Dozimetr viní státní zástupce skupinu lidí kolem zlínského podnikatele Michala Redla z organizovaného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a dalších institucích. Hlubučka pak státní zastupitelství viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo podnikatele do vedoucích funkcí v pražském Dopravním podniku tak, aby skrze ně bylo možné ovlivňovat veřejné zakázky.

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