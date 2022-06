Marvanová: Důsledky kauzy DPP musí vyvodit jeho vedení i město

Letos jste se rozešla ve zlém se Starosty poté, co jste u nich nenašla zastání kvůli pohybným zakázkám a problémům v pražské organizaci. Jak nyní vnímáte současnou kauzu okolo dopravního podniku, ve které figuruje také bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček?

Pro mě to byl samozřejmě šok, stejně jako pro většinu lidí na magistrátu. Nikdy mě nenapadlo, že je něco takového možné. Nic víc k tomu nemohu říct, protože nemám žádné bližší informace, ale to, co se objevilo v médiích, je mimořádně závažné.

Již dříve jste upozorňovala na problémy v rámci dopravního podniku.

Šokovala mě skutečnost, že má jít dokonce o organizovaný zločin. Více než tři roky jsem poukazovala na spoustu podezřelých transakcí, zakázek, majetkových převodů v rámci dopravního podniku. Bohužel jsem pro řešení těchto věcí neměla vůbec žádnou podporu. Speciálně od pana Hlubučka, který byl členem dozorčí rady, takže jsem byla bezmocná.

Požadovala jsem informace, protože jsem vnímala hospodaření dopravního podniku jako netransparentní. Ale jako radní nedostáváme ani ty věci, které by nám měly jít k rozhodnutí.

S kým jste se snažila problémy v dopravním podniku řešit?

Se všemi, s primátorem, kluby, snažila jsem se to řešit na koaličním jednání, na radě, s předsedy klubu... Nakonec jsem nezískala podporu ani v našem klubu, proto jsem třeba také podpořila při hlasování návrhy opozice, aby se to zařadilo na jednání zastupitelstva. Ale to nikdy neprošlo.

Požadovala jsem i změnu stanov společnosti, aby nám dopravní podnik musel významné zakázky a transakce předkládat k odsouhlasení. To se mi podařilo prosadit až dnes (v pátek) nad ránem. Do té doby jsem nebyla schopna to prosadit ani na jednání rady.

Čím si zpětně vysvětlujete, že problémy dopravního podniku nechtěl nikdo řešit?

Musíte se zeptat kolegů z rady, proč mě v tom nepodpořili, pro mě to bylo stěžejní.

Jste právnička. Proč jste se neobrátila na policii, když jste zjistila, že něco není v pořádku?

Problém byl, že i když jsem se třeba dozvěděla o tom, že se plánuje nějaký prodej majetku, nebyla jsem schopna získat informace a dosáhnout toho, aby na radu byly předloženy materiály. A protože jsem neměla informace, nemohla jsem zpracovat trestní oznámení. Bez podkladů, informací a důkazů ho nemůžete podat.

Proto jsem podporovala, aby se o tom na zastupitelstvu jednalo a usilovala jsem o získání informací, které by nám umožnily zjistit, co konkrétně se děje. Už v roce 2020 jsem požadovala odvolání pana ředitele (Petra) Witowského. Ten mi následně vyhrožoval žalobou a tvrdil, že v dopravním podniku je vše v pořádku. Využila jsem úplně všech možností a obrátila se třeba i na Transparency International. Všude, kde jsem mohla, jsem se snažila, aby došlo k nápravě.

Zmínila jste jméno pana Witowského. Myslíte si, že nyní by měl vyvodit nějakou zodpovědnost?

Myslím, že z jeho strany, i když nebyl obviněn, je to obrovské manažerské selhání šéfa společnosti. On o těch problémech musel vědět a měl to jako předseda představenstva řešit, měl zodpovědnost. Já si nedokážu představit, že je schopen situaci tam napravit, když to do teď pod ním takhle běželo.

Kdo za celou kauzu v dopravním podniku nese odpovědnost?

V obecné rovině je to velmi jasné. Když se tohle děje ve společnosti, bezprostřední zodpovědnost za to nese představenstvo a pak dozorčí rada. Zprostředkovaně pak nese zodpovědnost i vedení města a ve vedení ti, kteří to měli přímo na starosti a měli informace a podklady.