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Rodina Martínka, na jehož léčbu se vybralo 150 milionů, vyhrála soud s pojišťovnou

Ivana Lesková
  7:43
Martínek Zatloukal, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou, oslaví...

Martínek Zatloukal, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou, oslaví koncem července páté narozeniny. Dřív byl jako hadrová panenka, nemohl se hýbat, jeho vývoj se zastavil. Pomohla mu drahá léčba v zahraničí, na kterou se složily statisíce lidí. Chlapci se daří dobře, rehabiliuje, dělá pokroky. V září by měl nastoupit do školky. | foto: Archiv rodiny

Právník Zdeněk Joukl se specializuje na právo sociálního zabezpečení.
Kvůli vzácné nemoci se Martínek nemohl hýbat, měl bolesti i jiné potíže. Po...
Kvůli vzácné nemoci se nemohl hýbat, měl bolesti i jiné potíže. Po léčbě,...
Martínek Zatloukal, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou, oslaví...
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Narodil se s vzácným genetickým syndromem AADC, který zastavil jeho vývoj na úrovni několikaměsíčního kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestí i dalšími neduhy, byl odkázaný na péči rodičů. Po unikátní léčbě ve Francii, kterou mu zaplatili lidé ve veřejné sbírce, se život malého Martínka Zatloukala ze Šumperska změnil. Je šťastný, rozvíjí se, brzy půjde do školky. A jeho rodina nyní vyhrála spor se zdravotní pojišťovnou.

Podle advokáta rodiny Zdeňka Joukla Krajský soud v Ostravě vyhověl ve čtvrtek odpoledne žalobě podané rodiči chlapce vůči České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP). Ta před dvěma lety zastavila řízení o úhradě léčby za 100 milionů korun poté, co rodina léčbu uhradila z veřejné sbírky, na kterou lidé poslali rekordních 150 milionů korun.

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„Společně s rodinou jsme pojišťovnu opakovaně žádali o úhradu léčby ještě před tím, než chlapec odcestoval na kliniku do Francie, kde mu neurochirurgové aplikovali do mozku léčivo Upstaza. Nešlo déle čekat. Martínek potřeboval léčbu co nejdříve, aby se mohl naplno projevit její účinek. Dočkal se jí v lednu 2024,“ připomíná Joukl.

Podle mluvčí ČPZP Elenky Mazurové dospěla revizní komise pojišťovny k názoru, že poskytnutím léčby zanikl předmět původní žádosti o její úhradu. „V takovém případě může pojištěnec požádat o zpětnou úhradu nákladů spojených s touto léčbou, o čemž jsme rodinu informovali,“ říká Mazurová.

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Podle rodiny i jejího advokáta ale pojišťovna pochybila, když neopodstatněně zastavila řízení, aniž by jednoznačně rozhodla, zda má chlapec na úhradu léčby nárok nebo ne. „Soud naší argumentaci vyhověl. Tím zrušil dvě rozhodnutí pojišťovny a vrátil jí věc k dalšímu řízení. ČPZP se tak bude muset žádostí rodičů Martínka znovu zabývat. Rozhodnutí nabude právní moci doručením pojišťovně,“ vysvětluje Zdeněk Joukl.

Potvrzuje to i mluvčí pojišťovny. „Po doručení písemného vyhotovení rozsudku zváží ČPZP další procesní kroky,“ říká Mazurová. Podle Joukla musí rozhodnout a má jen dvě možnosti: bude muset rozhodnout, zda léčbu proplatí, nebo žádost zamítne. „Pokud nárok zamítne, budeme se soudit dál. Pokud léčbu proplatí, rodina splní slib, že peníze použije na léčbu dalších nemocných dětí tak jako část peněz z veřejné sbírky,“ líčí Joukl.

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U soudu apeloval spolu s rodinou na to, že podstatou dobré zdravotní péče je její přiměřená dostupnost, a nemůže být uplatňován ryze formalistický přístup. „Šlo nám o to, abychom proklestili cestu i dalším pacientům v podobně složité situaci. Chceme, aby věděli, jak přesně mají postupovat, a nebyli odkázaní na to, co si někteří zaměstnanci pojišťoven myslí nebo vymýšlejí, aby nemuseli schválit úhradu. Nemocní lidé nemohou čekat roky na verdikty soudů. Některým se mezitím výrazně zhorší zdravotní stav, jiní se jich ani nemusí dožít,“ vysvětluje Joukl, proč rodina pokračovala ve sporu i poté, co jejich syn léčbu dostal.

Pojišťovna neakceptovala návrhy rodiny na mimosoudní vyřízení. A podle Joukla u soudu namítala až absurdní argumenty, například, že si rodiče měli nechat podání žaloby schválit opatrovnickým soudem.

U soudu byli oba rodiče chlapce, který koncem července oslaví páté narozeniny. Z verdiktu měli radost. Nejvíc je ale těší, že Martínek díky léčbě v zahraničí dělá velké pokroky a je z něj zcela jiné dítě. Už není tou trpící hadrovou panenkou, jakou byl dřív. „Martínkovi se daří dobře, jeho stav se celkově dlouhodobě zlepšuje. Dávno netrpí bolestí. Rehabilituje. Výrazně se u něj zlepšil příjem potravy i nápojů, zlepšují se jeho motorické dovednosti, učí se mluvit,“ říká chlapcův otec Tomáš Zatloukal.

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Pokud nenastanou komplikace, Martínek by měl v září nastoupit do mateřské školy, kde mu bude pomáhat osobní asistentka. „Syn má rád děti. Pobyt ve školce určitě přispěje k jeho dalšímu rozvoji. Děkujeme lidem, kteří svým příspěvkem do sbírky dali Martínkovi i nám šanci na lepší život. Jsme rádi, že pro ně máme dobré zprávy,“ dodává Tomáš Zatloukal.

23. prosince 2025
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