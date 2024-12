Martínek, kterému lidé zaplatili léčbu vzácné nemoci, si poprvé rozbalí dárek

Rusové poslali dalšího Američana do vězení, za špionáž si má odsedět 15 let

Soud v Moskvě poslal amerického občana ruského původu Eugena Spectora na 15 let do vězení za špionáž. V kauze mu hrozilo až 20 let za mřížemi. Nynější verdikt je v kombinaci s předchozím trestem,...