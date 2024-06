Martínkovi se dál daří. Pro případy vzácně nemocných má vzniknout expertní orgán

Pojišťovny sice mají své revizní lékaře, ale v případech vzácných onemocnění experti často chybějí. „Přijde nám dobré jak pro pojišťovny, tak pro pacienty, aby tu byl jeden expertní orgán, na který by se mohli obrátit,“ řekl Policar s tím, že by takový orgán mohl začít fungovat nejpozději od nového roku.

Advokát rodiny malého Martínka Zatloukala, na nějž se ve veřejné sbírce vybralo přes 150 milionů korun, sdělil, že mu minulý týden došlo od pojišťovny další odmítnutí žádosti o úhradu zákroku.

„Naprosto nás to šokovalo, protože dostáváme rady, jak jsme péči měli odložit, vyčkat rozhodnutí zdravotní pojišťovny, je to naprosto nemyslitelné. Podáme žádost znovu, zvážíme soudní obranu. Dokončíme to, abychom ukázali, jak systém nefunguje, je zastaralý a nepružný,“ řekl advokát.

Zdravotní stav Martínka se podle něj zlepšuje. „Když to lékaři přirovnali k tabulkám, jak by měl prospívat, tak za tři měsíce od zákroku je v podstatě o měsíc dopředu,“ řekl s tím, že nedávno Martínek prodělal virózu, nejednalo se však o nic závažného.

Kolem 55 podpořených dětí

Martínkovi rodiče Eva a Tomáš Zatloukalovi dále pokračují v rozdělování peněz, které se ve sbírce podařilo vybrat. „Teď jsme podpořili rehabilitační centrum, kde se jedná zhruba o 40 dětí,“ sdělil Joukl.

Ze 40 milionů korun, které se rodina rozhodla rozdělit, bylo zatím přerozděleno přibližně 6 milionů mezi asi 55 dětí. „Jak nám jsou případy doporučovány, tak je v týdenních cyklech vyhodnocujeme,“ dodal Joukl.

Ten hodlá oslovit všechny politické strany s apelem, aby se problematice věnovaly. „Není to o velkých legislativních změnách, jedná se o dílčí změnu úhradové vyhlášky,“ přiblížil.

Podle advokáta by se měla sjednotit jak samotná zdravotní péče, tak její proplacení pojišťovnou. „Mám tady případy, kdy pojišťovna zamítala případy nemocných dětí. Mám také další případ holčičky, která byla odoperována před dvěma lety, a jiná, menší pojišťovna to vyřídila prostřednictvím e-mailové komunikace. Takže zatímco někde máte velký spis odvolání, jiná pojišťovna je schopna to vyřídit,“ sdělil advokát s tím, že by pacient neměl mít problém jen proto, že je u jiné pojišťovny.