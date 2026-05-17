Macinka je zlo, řekl spisovatel Vopěnka. Nula, chce kaviár ze Senátu, opáčil ministr

Vopěnka o Macinkovi mimo jiné řekl, že v Česku sice další Hitler nevyroste, ale jinak by u něj „zlý“ potenciál viděl. „Musíme si uvědomit, že Hitler byl na začátku také směšný, třeba intelektuálové ho nebrali jako seriózního a nebezpečného jedince,“ prohlásil spisovatel.
„Mně Macinka přijde jako velice nebezpečný člověk. Vysoce postavení politici nastavují laťku toho, co se ještě může. Každý takzvaný vtip, který je neomalený, útočí na lidskou důstojnost. Otevírá cestu k tomu, aby se lidé ve svém prostředí chovali podobně. Jde o snižování hladiny vzájemného respektu, který bychom k sobě jako lidé měli mít. Já ty výroky o deratizaci, parazitech a méněcenných lidech vnímám jako absolutní dno,“ podotkl Vopěnka v pátečním rozhovoru pro Deník.cz.
Spisovatel tím narážel na kritizovaný Macinkův výrok, ve kterém šéf diplomacie označil své kritiky za „méněcenné lidi“. Jeho slova pobouřila zástupce opozice, ale i předsedu hnutí Přísaha Roberta Šlachtu, jehož uskupení tvořilo v minulosti koalici s Motoristy.
Macinka si však za svými slovy stojí. „Je to celkem milý a neagresivní termín,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů následně na sociální síti Facebook o Vopěnkovi napsal, že je „nula bez názoru“, která se chce stát elitou a právě svou „bezobsažností“ představuje podle Macinky nebezpečí. „To v nich je reálné zlo, ne ve mně,“ dodal s tím, že Vopěnka pohrdá masou obyčejných pracujících.
„Pan spisovatel si myslí, že když mě veřejně poplive, mediální pražská kavárna z něj učiní volebního spasitele a zajistí mu šestiletou senátní výplatu,“ sdělil Macinka. Řadový senátor pobírá 115 tisíc korun měsíčně hrubého, ministr pak 219 300 korun hrubého.
Vopěnka na Macinkova slova reagoval v neděli na svém profilu na sociální síti Facebook. „Na rozdíl od vás jsem si každou korunu vydělal vlastními myšlenkami a vlastní prací. Nebyl jsem závislý na podivných sponzorech, neprolézal jsem zadnici bývalého prezidenta,“ kontroval spisovatel.
Vopěnka se o své kandidatuře do Senátu vyjádřil tak, že zvažuje, že by nahradil senátora Jiřího Růžičku z hnutí STAN, který končí za dva roky. Senátní volby se konají i letos, v říjnu se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech.