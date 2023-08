Není pravda, že Ukrajinci cíleně napadají Romy a naopak, říká policejní prezident

Dlouhou dobu se mluví o úsporách v rámci policie. Jaké budou?

Stejně jako nikdo jiný ve státní správě v tuto chvíli neznáme přesnou podobu rozpočtu, vyjednávání nadlimitních požadavků je před námi. Nicméně dopadá na nás konsolidační balíček, což pro nás mimo jiné znamená propustit řádově stovky občanských zaměstnanců. To považujeme za velice problematické, protože jsou činnosti, které prostě někdo dělat musí a které již více nezredukujeme. A není podstatné, jestli jde o instalatéra, autoopraváře, kuchaře nebo asistentku. Když to nebude dělat občanský zaměstnanec, tak to bude dělat buď někdo v rámci externí služby, která bude dražší, nebo to bude dělat policista, což je věcně špatně a je to opět dražší.

Naši zástupci se pojedou podívat do Francie, co nás může jednou čekat a jak to tamní policie zvládá. Máme sestříhaná videa z Paříže, z Bordeaux, z Marseille a při jejich sledování vám naskočí husí kůže.