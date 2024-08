Vondrášek odepsal dvěma rodinám po střelbě na fakultě. Všechny výtky odmítl

Vondrášek dál stojí za svými podřízenými a všechny výtky pozůstalých odmítl, nepřiznal žádnou chybu policie při zásahu. Zastal se i svého podřízeného - šéfa pražské policie Petra Matějčka, který opakovaně lhal, což mu dokázala následně média.

Třeba právě o tom, že policisté nehledali vraha, ale sebevraha, když se později z výpovědí policistů ukázalo, že o tom, jak moc může být střelec David Kozák nebezpečný, věděli od počátku pátrání, nebo když lhal, že policisté chtěli po univerzitě přehrát videa, ale ta to odmítla, protože to nejde.

I v tomto případě se ukázalo, že videa policisté přehrát mohli, jen o to vůbec nepožádali. Kozák byl přitom ve škole už hodinu a půl před masakrem, policisté vešli do budovy minutu po něm.

„Zdůrazňuji, že žádné indicie v danou chvíli nevedly k tomu, že by mohl pachatel mířit do budovy fakulty na náměstí Jana Palacha a že by jeho úmyslem bylo spáchat čin inspirovaný aktivními střelci ve školách. Policie věděla pouze to, že je pachatel legálním držitelem několika střelných zbraní, má sebevražedné úmysly, mohl se podílet na smrti svého otce a cestuje do Prahy,“ napsal v dopise pozůstalým, který má iDNES.cz k dispozici.

„Zároveň je ovšem také pravdivý výrok, že policie pátrala po potenciálním sebevrahovi, neboť úmysl spáchat sebevraždu byl oznámen na linku tísňového volání ze strany kamarádky pachatele a nutno dodat, že úmrtí otce, ať už rukou pachatele či nikoliv, mohlo být výrazným motivem pro sebevražedné jednání,“ pokračoval policejní prezident v listě a nepřiznal ani jednu chybu při pátrání po vrahovi před samotnou střelbou.

A věnuje se i lžím policejního ředitele o kamerách na fakultě, kdy se Matějčka zastává a doslova říká, že to nebylo lživé, ale neobratné. „Jednalo se o spontánní reakci na položený dotaz, která nebyla nikterak dopředu připravována a která byla poznamenána snahou v jednom krátkém sdělení vysvětlit komplikovanou materii,“ tvrdí Vondrášek.

Podle informací iDNES.cz policie uvažovala o potrestání policejního ředitele a jeho odvolání z funkce, pak ale vystoupil policejní prezident a zopakoval, že Matějček má jeho plnou důvěru. Stejně tak se následně vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).