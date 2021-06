Častěji bývá smířený víc pacient než rodina, říká zakladatel mobilního hospice

Proč jste se v roce 2014 s ženou rozhodli založit mobilní hospic Strom života?

Nejsilnějším impulzem pro nás bylo úmrtí maminky mé ženy. Měla rakovinu plic, metastáze na mozku a své poslední dny s námi trávila na chalupě. Byl to její rodný dům a na tomto místě chtěla ze světa i odejít. Jednoho dne se ale její zdravotní stav výrazně zhoršil, a protože jsme se o ni báli, nechali jsme ji odvézt do nemocnice, kde nakonec osamělá zemřela. Až s odstupem času jsme si uvědomili, že byla celá situace jiná. Zemřela by, ať bychom udělali cokoliv, a mrzelo nás, že jsme jí nedopřáli takový odchod, jaký si přála.

Když jsme o tom přemýšleli, došlo nám, že nám v té době chyběly pravdivé informace, protože nám nikdo neřekl, že už jí žádná léčba nepomůže. Kvůli tomu jsme si vůbec neuvědomovali, že už je na konci svého života. V tu chvíli nás také napadlo, že může být lidí, jako jsme my, víc, a tak jsme si řekli, že založíme informační linku, jež lidem v podobné životní situaci pomůže.