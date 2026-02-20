Ještě v 90. letech bylo slovo hospic téměř neznámé. Jak se v Česku umíralo tehdy a jak dnes?
Rozdíly jsou obrovské. Největší rozvoj mobilní hospicové péče nastal zhruba před pěti až sedmi lety, i když třeba Mobilní hospic Strom života funguje už víc než deset let. Předtím existovaly hlavně lůžkové hospice a jinak lidé umírali víceméně výhradně v nemocnicích.
Dokud nebude paliativní péče dostupná všem, existuje riziko, že by si lidé nezvolili eutanazii ze svobodného rozhodnutí, ale ze strachu z utrpení.