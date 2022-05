Uprchlíky přiláká mix práce a bydlení, radí expert, jak je rozložit po Česku

Motivovat uprchlíky k přesunu do regionů může podle Rozumka zejména nabídka práce a fakt, že někteří z nich přichází o své ubytování v Praze. „Majitelé hotelů a hostelů ztratili trpělivost tím, že nedostali zaplaceno za služby, které jim poskytli,“ vysvětluje Rozumek v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Pokud se spojí odchod uprchlíků z dosavadního ubytování spolu s nabídkou práce v jiných regionech, mohla by podle šéfa OPU motivace fungovat.

V možnosti, že byla odstupňovaná finanční pomoc uprchlíkům podle cílového místa, kam je potřebují úřady přemístit, vidí Rozumek pozitivní motivaci. „Pokud by systém byl odstupňován a přivedl by ukrajinské uprchlíky do menších měst, tak si myslím, že by to mohlo fungovat,“ tvrdí.

Místa by ale podle Rozumka měla být vybírána i podle pracovní nabídky. „V řadě menších míst jsou volnější kapacity ve školách, školkách nebo u lékařů, ale je tam méně práce,“ dodává. Poukázal na to, že pracovní integrace ukrajinských uprchlíků zatím probíhala dobře. Podle Rozumka by taky bylo vhodné motivovat zaměstnavatele, aby místa pro Ukrajince vytvářeli.

Konkrétní odhad, kolik ukrajinských žáků v září nastoupí do škol, Rozumek nezná. „To se nedá říci. Zatím pracujeme s informací, že se jich většina chce vrátit,“ vysvětluje.

V Česku jsou přeplněná velká města, která na další uprchlíky nemají kapacity. Nejhorší je situace na pražském hlavním nádraží, kde v nelidských podmínkách pobývají zejména romští běženci. Pražský primátor Zdeněk Hřib již dříve uvedl, že do konce května skončí na nádraží dobrovolnická činnost. V úterý zároveň ministr vnitra Vít Rakušan oznámil stavbu dalšího stanového městečka, které má být určené pro uprchlíky, kteří v Česku nemají nárok na dočasnou ochranu.

Česko v úterý vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1 219 víz dočasné ochrany, za tři měsíce trvání ruské invaze dostalo víza celkem 354 631 lidí.