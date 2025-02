Když Alžířan podrazí ve Francii babičce nohy, naše média šílí, říká Rozumek

„Ano, je to tak. Dostali jsme dopis, že musíme okamžitě zastavit veškeré aktivity na projektech, protože americký prezident zastavil zahraniční pomoc. Těch 700 tisíc korun bylo téměř výhradně určeno na pomoc ukrajinským uprchlíkům na Ostravsku a Plzeňsku,“ uvedl v Rozstřelu Rozumek.

Ztráta peněz podle Rozumka zásadně ovlivní pomoc poskytovanou právě ukrajinským uprchlíkům, zejména těm, kteří žijí v ubytovnách a potřebují právní a sociální podporu. „Na nejbližší měsíc jsme zatím díky jiným dárcům sehnali 200 tisíc korun, ale co bude dál, to nevíme,“ přiznal.

Rozumek také uvedl, že organizace nemá žádné bližší informace o tom, proč přesně byly finance pozastaveny. Ví jen to, že toto opatření bude platit 90 dní, ale co bude dál, to netuší. „Bylo nám oznámeno, že se prověřuje efektivita programů, ale vzhledem k tomu, že jich po světě fungují miliony, nečekáme rychlé vyřešení situace.“

USA podporují nejen české organizace, ale i tisíce dalších po celém světě. „Pomoc Ukrajincům je součástí zájmů Spojených států, takže doufáme, že i nová Trumpova administrativa si uvědomí, že je stále potřebná,“ míní šéf OPU.

Přestože organizace přišla o významný finanční zdroj, snaží se nedostatek peněz překonat. „Fungujeme projektově, snažíme se oslovovat donory. Myslíme si ale, že by měl více pomáhat i stát, protože suplujeme jeho roli, zejména v sociálních službách.“

Trump a jeho postoj k migraci

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům se domnívá, že Trumpovým hlavním cílem je touha po politické senzaci a kontroverzi. „Chce mediální pozornost a neuvědomuje si dopady. Týká se to nejen nás, ale i Afriky a Asie, kde se pomoc Spojených států podílí na zajištění základních potřeb milionů lidí.“

V Rozstřelu čelil Martin Rozumek také obecným otázkám na migraci a na pozitivní postoj jeho organizace na přijímaní běženců do ČR i Evropy. „Veřejnost nás někdy vnímá jako organizaci, která podporuje příliv uprchlíků. To je ale nesmysl. My naopak hasíme požár. Pomáháme těm, kteří už tady jsou, protože stát to sám nezvládá,“ vysvětluje Rozumek.

Ředitel OPU zdůraznil, že se Evropa v posledních letech v otázce migrace poučila. Na rozdíl od roku 2015, kdy většina uprchlíků směřovala do Německa, dnes podle něj funguje systém dočasné ochrany, díky němuž jsou uprchlíci spravedlivěji rozděleni mezi státy EU. „Česká republika přijala vzhledem k počtu obyvatel na hlavu nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků a zvládli jsme to.“

Přiznal ale, že pracovní integrace migrantů bývá složitá, ale v dlouhodobém horizontu přináší ekonomické výhody. „Například Německo potřebuje ročně 400 tisíc nových pracovníků, aby udrželo svou ekonomiku stabilní. Podobně je tomu i u nás, kde mnoho firem spoléhá na zahraniční pracovní sílu.“

Terorismus, média a Soros

Na otázky ohledně kriminality mezi migranty odpověděl, že statistiky neukazují zvýšenou kriminalitu mezi uprchlíky v ČR. „Například Ukrajinci mají v Česku dokonce nižší kriminalitu než místní obyvatelé. Často je veřejný diskurz ovlivněn zkreslenými nebo selektivními informacemi.“

Podle něj jsou prostě média často zbytečně senzacechtivá. „Když Alžířan podrazí ve Francii babičce nohy, okamžitě je z toho velká zpráva. Pokud se ale podobného činu dopustí místní občan, málokdo si toho všimne. To vytváří zkreslený obraz migrantů jako primárního zdroje kriminality.“

Martin Rozumek v závěru Rozstřelu čelil i dvěma kontroverzním otázkám. Nejprve co s ním dělá skutečnost, když vidí uprchlíky v Německu nebo ve Francii, kteří páchají teroristické útoky? „To je samozřejmě katastrofa. Teroristů se musíme zbavit a musíme předcházet teroristickým útokům.“

Podle něj ale rozhodně nesmí majoritní společnost v této záležitosti paušalizovat, jedná se o okrajové jevy. „A je pak chyba, když toho zneužívají politici i média. Například u nás byli zatím všichni teroristi kovaní Češi,“ dodává.

A co odpovídá Martin Rozumek antiimigračním stranám a hnutím na otázku, zda dostává peníze od miliardáře Sorose? „V tuto chvíli od něj žádné peníze nedostáváme. Ale v minulosti jsme od jeho nadačního fondu Open Society nějaký grant dostali.“

Na co byly Sorosovy peníze určeny? A nejsou aktivity podobných organizací, pomáhajících uprchlíkům, důvodem nárůstu preferencí politických populistů? I na to odpovídal Martin Rozumek v Rozstřelu.