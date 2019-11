Ministra Petříčka láká exotika. Kromě Etiopie byl i v Mexiku či Bahrajnu

Pozornost na sebe přitom ministr strhl sám, když na sociálních sítích publikoval video, na kterém se s domorodými tanečníky pokouší o tanec s oštěpem v ruce.



K dalšímu videu z Etiopie, na kterém je zachycen na běžecké dráze v zeleném triku a černých kraťasech, pak přidal komentář: „Etiopané jsou známými vytrvalci. Já jsem měl s nadmořskou výškou 2 300 m n. m. trochu problém.“

A problém se u ministra začíná zřejmě rýsovat i v zahraničních cestách. Jen za zhruba poslední měsíc Petříček navštívil z exotičtějších zemí Mexiko, Kolumbii, Katar, Bahrajn nebo už zmíněnou Etiopii.

V plánu měl ještě Keňu nebo Libanon, ale k návštěvě těchto destinací nakonec nedošlo. „V případě cesty do Afriky byla první část do Keni nakonec zrušena keňskou stranou,“ řekla MF DNES mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Návštěva Libanonu byla zrušena z důvodu zhoršení bezpečnostní situace.

Zatímco do začátku října, kdy převážnou část Petříčkových cest tvořily Belgie, Slovensko, Polsko nebo třeba USA, si jeho cestování nikdo nevšímal a i kolegové z vlády jej chválili.

Nyní se Petříčkovy „výlety“ stávají terčem kritiky. Začal totiž trochu připomínat někdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečku, který coby šéf resortu navštívil třeba Tanzanii, Zambii, Ghanu, rovněž Etiopii nebo Čínu. A výsledky z toho nikdo moc neviděl.

„Vypadá to, alespoň co se posledních cest ministra týče, že začíná objíždět všechny možné destinace, které jsou mu nabídnuty. Lidé z ČSSD, kteří jsou na ministerstvu zahraničí, zřejmě pochopili, že je to možná naposledy, co je jejich člověk ministrem, tak prostě upustili v uvozovkách otěže a už ty cesty tolik nefiltrují na důležité a méně důležité,“ zkritizoval Petříčka jeden z vládních kolegů. „Ostatně ani ty programy nemá nabité nějakými extra důležitými věcmi,“ doplnil nejmenovaný člen vlády.

Ministerstvo zahraničí cestu do Mexika a Kolumbie zdůvodnilo mimo jiné tím, že se po řadě let jednalo o první návštěvu ministra zahraničí České republiky v Latinské Americe. Naposledy oblast navštívil Cyril Svoboda v roce 2005, po něm to byl v roce 2011 Karel Schwarzenberg, který byl ovšem členem delegace prezidenta.

Lety do Afriky

„Cílem cesty bylo posílit obchodní výměnu, Mexiko je hlavním partnerem ČR v oblasti Latinské Ameriky,“ uvedla mluvčí Štíchová. Proběhla také prezentace českého obranného průmyslu a jednání s tamním ministrem obrany i zahraničí.

V Etiopii se Petříček podle tiskového odboru setkal se zástupci organizací, které realizují v zemi projekty české humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. S představiteli země ministr probíral vzájemný obchod, podporu cestování včetně plánů na přímé letecké spojení mezi Prahou a Addis Abebou. Nezodpovězenou otázkou přesto zůstává, kdy a jakou linkou se první Češi do hlavního města Etiopie svezou.

Kam dále vyrazili ministři a poslanci? Do Havany se rozjel ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na pozvání ministra zahraničního obchodu a zahraničních investic Kuby .

se rozjel ministr zemědělství (ČSSD) na pozvání ministra zahraničního obchodu a zahraničních investic . Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) společně s podnikatelskou misí navštívil Malajsii a Vietnam .

(ANO) společně s podnikatelskou misí navštívil a . Podpořit české firmy na veletrhu byl v thajském Bangkoku ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Čekalo ho i setkání představitelů NATO.

ministr obrany (za ANO). Čekalo ho i setkání představitelů NATO. Exotické Kapverdy či ostrovní státy Svatý Tomáš a Princův ostrov má v záloze sněmovní školský výbor, pokud mu nevyjdou cesty do Izraele nebo Finska .

či ostrovní státy a má v záloze sněmovní školský výbor, pokud mu nevyjdou cesty do nebo . Delegace hospodářského výboru by ráda zamířila do Jihoafrické republiky či Brazílie .

či . Cesty nyní musí schválit organizační výbor.

