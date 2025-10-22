Raketa nese jméno Drábové. Proč jsem sbírku nevyhlásil dřív? vyčítá si šéf spolku

Miroslava Sloupová
  16:41
Iniciativa Dárek pro Putina vyhlásila novou sbírku na raketu pro Ukrajinu pojmenovanou po nedávno zesnulé jaderné fyzičce Daně Drábové. Podle zakladatele projektu Martina Ondráčka vyvolalo jméno populární „atomové lady“ mimořádnou vlnu solidarity. Spolek vybírá 12,5 milionů korun. „Vyčítám si, že jsem to neudělal za jejího života,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Ondráček.
Ve středu po 16. hodině se na raketu podařilo vybrat více než 4 miliony korun a částka stále roste. Do jaké míry podle vás pomohlo spojení právě s jménem Dany Drábové?
Myslím si, že je to kombinace dvou věcí: velmi neobvyklá zbraň, kterou se nám podařilo zamluvit, a tou druhou samozřejmě Danino jméno. Víte, mě to štve. Vyčítám si, že jsem to neudělal už za jejího života. Byli jsme s Danou domluvení, že po ní nějakou zbraň nebo sbírku pojmenujeme. Ale tank mi přišel blbý, houfnice taky. Žertovali jsme, ale nikdy jsme to neuskutečnili. A teď, když odešla, nastal čas. Lidé od výrobce její jméno znali a velmi rychle si spojili, o co by se mělo jednat.

Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy

Překvapilo vás, jak rychle peníze ve sbírce přibývají?
Takovou dynamiku si za poslední dva roky nepamatuji. Sbírku jsme spustili v úterý v 18 hodin a jen do úterní půlnoci, tedy za šest hodin, přišlo 809 tisíc korun.

Sbírka iniciativy Dárek pro Putina

Na raketu pojmenovanou po Daně Drábové můžete přispět ZDE.

Do nabídky jste zařadili i trička věnovaná paní Drábové. Jdou peníze z jejich prodeje také na sbírku?
Po dohodě s rodinou budeme na koncertu Dano, děkujeme (rozloučení s Danou Drábovou, které se uskuteční 23. 10. v pražském Fóru Karlín, pozn. aut.) prodávat dva motivy triček zasvěcené Daně. Na tom prvním je její oblíbený citát z dílny komunikačního týmu Velké Británie z období 2. světové války „Keep calm and carry on“ („Zachovejte klid a držte se“, pozn. aut.). Na druhém je pak připomínka jejího slavného hesla „Radiační situace zůstává normální“. My k tomu dodáváme, že už nikdy nebude stejná. Peníze z prodeje těchto triček použijeme na financování koncertu a samozřejmě taky na střelu DANA 1.

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

Když jste se s Danou Drábovou domluvili, že raketu pojmenujete po ní, věděla už tehdy, že je nemocná?
Víte, nebyla to rána z čistého nebe. Lidé v jejím okolí tušili, že nějaký problém má. Když jsem s ní mluvil v srpnu kvůli její účasti na Operaci naděje, ona byla vždycky hostem těchto akcí, tak mi říkala, ať pro ní zajedu na parkoviště, že už tu cestu neudýchá. Potom mi volala, že by to raději udělala po telefonu. Že to bude takhle rychlé, ale asi tušili pouze lidé z jejího nejbližšího okruhu.

Válka se nejlépe vyhrává válkou

Je pro vaši iniciativu těžké vybírat peníze pro Ukrajinu více než tři roky po začátku války?
Žádný pokles nevidíme. Zatím se nám daří každý rok vybírat více peněz než v předchozím roce. A zřejmě se nám to podaří i letos. Možná je to i tím, že válka je dlouhá a Rusové předvádějí příšerné věci. Stále více lidí si tak uvědomuje, že k tomu, aby Ukrajina uhájila své území, potřebuje zbraně. Peníze, které na začátku plynuly do humanitární pomoci, se v mysli dárců přesunuly k nám. Mám rád jedno kozácké přísloví, které říká, že válka se nejlépe vyhrává válkou. A k tomu jsou potřeba zbraně.

Je tu další „dárek pro Putina“. Lidé vybrali 60 milionů na nákup houfnic

Byla Dana Drábová vaší pravidelnou dárkyní?
To je dobrá otázka, ale já na ni neumím odpovědět. My totiž nevíme, kdo nám peníze posílá. Z bezpečnostních důvodů neshromažďujeme data našich dárců.

Máte už nyní nějaké plány do budoucna? Případně nějakou spolupráci s dalšími významnými osobnostmi?
Máme, ale to si zatím necháme pro sebe. Až nastane čas, tak se to lidé dozví.

