Za párky mu málem utrhali ruce. Historik mapuje osudy slavných českých emigrantů

Kolikrát jste si pomyslel něco, jako že to přece není možné, že o tom člověku se v Česku neví?

Téměř každý den. A přesně takové reakce mi chodí i od čtenářů a slyším je na svých přednáškách.

Existuje pro to nějaké vysvětlení?

Jsem patrně jediný badatel u nás, který se tomuto fenoménu věnuje dlouhodobě. Například v Polsku jsou na vysokých školách katedry specializované na výzkum polských komunit v cizině. Vysílají do Ameriky, do Kanady a dalších zemí týmy historiků, aby se pídily po takových příbězích. U nás občas někdo o nějakém krajanovi napíše knihu nebo s nějakým udělá rozhovor či jeho příběh využije v diplomové práci. Pro mě se tohle téma, které tady není probádané, stalo srdeční. Věnuju se mu patnáct let.