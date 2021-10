Sebrat pas Nejedlému nešlo, dokud Zeman mohl cestovat, míní Petříček

„Prezident už zřejmě nebude jezdit na zahraniční cesty, tudíž Nejedlý nemá důvod, proč vlastnit diplomatický pas,“ sdělil iDNES.cz Petříček.



V úterý premiér Andrej Babiš ministru zahraničí Jakubovi Kulhánkovi navrhl, aby pas Nejedlému odebral. „Diplomatický pas by neměl mít, nevím, proč ho má. Žádný můj poradce ho nemá,“ uvedl premiér Andrej Babiš v Rádiu Impuls. Jen několik hodin poté ministr zahraničí na Twitteru uvedl, že poradce vyzval, aby do sedmi dnů diplomatický pas vrátil. Pokud tak neučiní, pas mu ministerstvo zneplatní.

„Pan Nejedlý už bezpochyby nebude doprovázet pana prezidenta na zahraničních cestách, s ohledem na poměrně čerstvé informace z Ústřední vojenské nemocnice. Jeho potřeba vlastnit diplomatický pas tudíž pominula tím, že ho už nepotřebuje k účelu, pro který mu byl vystaven, tedy doprovázení na zahraničních cestách,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová.

Loni bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že diplomatický pas, který získal Nejedlý v prosinci 2013 od ministra zahraničí vlády bez důvěry Jana Kohouta, odebrat ministerstvo zahraničí nemůže.



Petříčka k tomu ve Sněmovně v listopadu 2020 vyzval Pirát Jan Lipavský kvůli nejasným důvodům Nejedlého cesty do Ruska. Poslanci v té době požadovali, aby byly z bezpečnostních důvodů z tendru na stavbu dalšího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech vyloučeny ruské a čínské firmy.

Vlastnění pasu nemá odůvodnění

Podle Petříčka se nyní změnila situace a ministerstvo zahraničí má v současné situaci právo pas odebrat z důvodů, které na dotaz iDNES.cz sdělilo.

„V případě pana Nejedlého byl pas vydán pro ověření mezinárodních zvyklostí, jako externímu poradci prezidenta, který jej mimo jiné doprovází na zahraničních cestách,“ řekl Petříček iDNES.cz s tím, že Babiš tímto požadavkem v zásadě říká, že prezident Zeman již nebude schopen jezdit na zahraniční cesty.



„To sice nemůžu odpovědně říci, jestli to tak je, či nikoliv. Pokud by tomu tak bylo, tak jeden z hlavních důvodů pro vydání pasu Nejedlému pominul,“ přiblížil situaci Petříek. Podle něj v minulém roce, kdy byl ministrem, tato skutečnost nenastala a proto nenastaly ani důvody k zneplatnění pasu, řekl iDNES.cz.

Pětapadesátiletý Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil jednání Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář.



Na blízké spolupracovníky Hradu se strhla kritika

Kvůli dění kolem prezidentovy hospitalizace, který je už od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici, podávali lidé už minulý týden trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství sdělilo, že obdrželo podání, které se vztahuje například k Zemanově čtvrteční schůzce s Vondráčkem. Ten tvrdil, že navštívil prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici na přání hlavy státu. Nemocnice však o žádné plánované návštěvě nevěděla.

Oznámení podal i zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek, podle nějž si kancléř Mynář, poradce Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejnou listinu, případně se dopustit sabotáže.



Policie v úterý oznámila, že zahájí prošetřování možného protiprávního jednání. Souvisí to s informacemi, které zazněly na pondělní tiskové konferenci Senátu k prezidentově zdravotnímu stavu. Doplnila, že další informace nyní nemůže sdělit.



Nejedlý v reakci na požadavek Kulhánka uvedl, že svůj pas odevzdá, pokud ho k tomu ministerstvo zahraničí vyzve. „Odevzdám ho, když mi to napíšou, do té doby to ale dělat nebudu,“ řekl poradce prezidenta.