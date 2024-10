Jak komunikovat s únosci? Naslouchat s autentickou zvědavostí, radí vyjednavač

„Musíte hned zaplatit milion dolarů, protože mě začali mučit,“ pláče tklivě mladá dívka do telefonu. Nahrávka, kterou nám elitní vyjednavač Adam Dolník pouští, je z roku 2008. V Somálsku tehdy únosci zajali nejen mladou Kanaďanku Amandu Lindhoutovou, ale i jejího přítele.

V hrozivě znějícím telefonátu však kromě ustrašeného Amandina hlasu slyšíme i druhý, ženský hlas. Je klidný, rozvážný, Amandu ujišťuje o bezpodmínečné lásce a veškeré snaze dostat ji domů. Ten hlas patří její matce, jež se v tomto případě stala komunikátorem. Člověkem, který za stranu rukojmího mluví s únosci.

„V takové roli já nikdy nebudu,“ vysvětluje na začátku setkání Dolník. Aha, první z řady překvapení, patrně způsobených ze sledování hollywoodských dramat. Vyjednavač jako on totiž s únosci nikdy nekomunikuje přímo.

Už jen proto, že takový postup by budil zdání, že rodina rukojmího má dost peněz na zaplacení vyjednavače, a bude mít tedy i dost peněz, které může dát únoscům. Při vyjednávání má komunikátor k dispozici scénář, podle nějž postupuje, takzvaný skript.

Jak se ale takový komunikátor určuje? „Často není na výběr, únosci se ozvou dřív, než dorazím, a už s nimi někdo mluvil. V takovém případě je lepší komunikátora už neměnit. Nepreferuji ale, aby byl komunikátorem někdo z blízké rodiny,“ vysvětluje Dolník.

Pro takové lidi může být totiž vyjednávání velmi emočně náročné. Život komunikátora je navíc spojený s neustálých strachem, kdy telefon zazvoní. „Ti lidé se pak bojí jít spát, nebo i do sprchy, aby hovor nepropásli. Únoscům jde ale o peníze, vždy zavolají. Proto klientům říkám, aby se nezapomněli vyspat, šli si zaběhat a podobně,“ dodává Dolník.

Nejsilnější nástroj? Ticho

Při hovoru je klíčové vědět, čeho chceme dosáhnout. Ve většině případů únosů se totiž bavíme o penězích. Částky bývají v první fázi velmi vysoké. Elitní vyjednavači pro ně mají termín „kotva“. Jedná se o první požadavek na výkupné.

První suma je ale podle Dolníka extrémně nadhodnocená pouze proto, aby únosci vytvořili tlak. „Když rodina takové peníze má, chce je hned zaplatit. Ale co se stane pak? Samozřejmě, že rukojmího nepropustí! Mají pak pocit, že z případu mohli vyždímat víc,“ říká elitní vyjednavač.

V tuto chvíli podle něj nastává rezistenční vyjednávání. Tedy kladení odporu, na jehož konci jsou únosci často spokojenější s objektivně horším výsledkem. Únosci se zkrátka hrdě poplácají po zádech, že z únosu vytřískali vše, co mohli.

V ten moment, ač to zní absurdně, je podle Dolníka podstatné nabídnout na první pohled extrémně nízkou částku. „Zkrátka snižujeme očekávání. Nejspíš bude následovat řev a křik, ale na ten si zvyknete. Nejsilnějším nástrojem je ticho,“ hodnotí Dolník. Stejnou moc podle něj může mít i tón hlasu.

„Samozřejmě se se všemi nedá domluvit, ale důležité je zkusit vytvořit vztah a slyšet emoce,“ dává nám Dolník další know-how. Vytvořit vztah? S člověkem, který unesl někoho z mých blízkých, a možná mu chce ublížit? Co je mi po něm a jeho emocích? ptám se vyjednavače.

„Vyjednávání je o schopnosti naslouchat. Postupně se dostat k potřebám, zájmům a obavám druhého člověka. Pak často můžeme lépe odhadnout druhou stranu,“ vysvětluje elitní vyjednavač a dodává: „Vždy jdu naslouchat s autentickou zvědavostí.“

Svět elitního vyjednavače

Adam Dolník je dalším objevem novináře Martina Moravce. Kromě elitního vyjednavače už vznikla i kniha rozhovorů s českým neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem, vyšetřovatelem Josefem Marešem a leteckým záchranářem Markem Dvořákem.

„Adama jsem oslovil e-mailem. První schůzku jsme měli v kavárně a dnes už vím, že na mě tehdy použil nejúčinnější vyjednavačskou zbraň, ticho. Čili proti mně seděl, mlčel, poslouchal, já mluvil, on dál mlčel a poslouchal, já dal mluvil a potil se, on pořád mlčel, až se dozvěděl vše, co potřeboval. Pak mi po dvou hodinách podal ruku a plácli jsme si,“ vypráví Moravec, který začínal ve sportovní redakci MF DNES.

Jak se ale pracuje s elitním vyjednavačem? „Jestli mám použít jedno slovo, abych popsal, jaká práce to s Adamem byla, pak by to asi bylo slovo dobrodružná. Nikdy jsem totiž dopředu nevěděl, jestli příští schůzka proběhne, nebo Adam zmizí někam na druhý konec světa kvůli případu. A já nebudu vědět nejen, kde je, ale hlavně kdy se vrátí,“ přiznává novinář některé těžkosti z týdnů, kdy kniha vznikala.

„Naše spolupráce mi dala to, že někdy je opravdu lepší mlčet než mluvit. A taky jsem se naučil pár vyjednávacích technik, které jsem hned vyzkoušel při koupi domu. Buďte trpělivý, neozývejte se, nepanikařte s další nabídkou… radil mi Adam. A já přesně nic z toho nedodržel,“ směje se Moravec.

„Takže teoreticky to zvládnuté mám, ale praxe se při prvním pokusu ukázala jako problém,“ dodává s úsměvem novinář a autor nové knihy.