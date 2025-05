Tým kolem Martina Mikysky, který je sám vlivnou osobností na internetu, influencerům představil program cesty i místa, která navštíví. Mělo jít například o Velkou čínskou zeď, pandí rezervaci Čcheng-tu nebo Tchaj-wan, který odprezentovali jako čínský ostrov.

V průběhu cestování by se s influencery pohyboval i televizní štáb, který by natáčel, jak Čínu objevují a poté to prezentoval tamním obyvatelům. Celý výlet měl být zaplacen a dokonce měl kompenzovat i ušlý zisk.

Influencery dokonce varovali, že pokud by chtěli obsah sdílet i na svých sociálních sítích, prošel by kontrolou. Dále je seznámili s tím, co by neměli říkat. Na závěr pohovorů s nimi i nacvičili, jak reagovat v případě speciálních událostí, jako pohlavní styk pand nebo vítězství komunistické strany Číny.

Pořad Martina Mikysky „Mikýřova úžasná pouť internetem“, který se zaměřil na čínskou propagandu a influencery.

I přes tyto informence někteří smlouvu o spolupráci podpesali a s výletem do totalitní země souhlasili.

Osobní schůzky

Mezi influencery, kteří kývli na jednání o falešné nabídce, byla Barbora Mlejnková, influencerka se 124 tisíci sledujících na Instagramu, bývalá hráčka pokeru a účastnice reality show o přežití Survivor 2023. S ní dorazila i Stanislava Lučková, která má na Instagramu 156 tisíc sledujících. V minulosti vyhrála slovenskou soutěž Miss Earth 2019 a slovenskou verzi reality show Růže pro nevěstu.

Dorazila i Táňa Bystroňová, česká modelka, moderátorka a někdejší fotbalová reportérka se 116 tisíci sledujících. Na online rozhovor se připojila Natálie Smutná, účastnice reality show Love Island s téměř 50 tisíci sledujících na sociální síti Instagram.

Přes videohovor se zúčastnila i Lada Kašparová, známá jako Laduška, kterou na Tiktoku sleduje 461 tisíc sledujících. Účastnila se první řady reality show LikeHouse.

Posledním zúčastněným byl hudebník Pavel Mareš, známý pod přezdívkou Pufflick, který má 55 tisíc sledujících. S ním se zprostředkovaně přes online hovor připojila i Rachel Karnížová, módní návrhářka, influencerka a účastnice Love Islandu a Survivor 2024, která má 376 tisíci sledujících.

Dohra

Mlejnková s Lučkovou nakonec skrze agentku sdělily, že o spolupráci nemají zájem. Kašparová se podle tvůrců již neozvala. Natálie Smutná zaslala požadavky na úpravu cesty a o spolupráci dále jevila zájem. Táňa Bystroňová podle videa čeká na smlouvu. O cestu dále jeví zájem i Mareš s Karnížovou. Ten smlouvu podepsal dokonce na místě.

17. května 2025

Mikyska videem reagoval na loňskou kauzu, kdy se influencer Jan Michálek na pozvání čínské reklamní agentury vydal do Číny. Výlet měl plně zaplacený a tamní televize ho při cestování natáčela. Na sociální síti Instagram má asi 212 tisíc sledujících, téměř milion fanoušků ho pak sleduje na TikToku.

Michálek se po vlně kritiky za svůj čin omluvil. Před podobnými výlety varovala Bezpečnostní informační služba i odborníci na bezpečnost, kteří upozornili, že jde o propagandu financovanou přímo čínskou komunistickou vládou.