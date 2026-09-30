Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, zastupoval ho náměstek Petr Ošlejšek.
Legner působil v resortu vnitra od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. Do hasičského sboru nastoupil v roce 2012, od roku 2022 zastával na Generálním ředitelství HZS ČR pozici ředitele odboru integrovaného záchranného systému (IZS) a jednotek požární ochrany.
„Hasičský záchranný sbor je pro bezpečnost našich občanů velmi důležitý a jeho vedení s sebou nese velkou zodpovědnost. Od nového ředitele očekávám, že naváže na to, co funguje, a současně bude sbor dál rozvíjet a připravovat na nové výzvy,“ uvedl v tiskové zprávě ministr vnitra.
„Zároveň bych chtěl poděkovat generálmajorovi Petru Ošlejškovi za vedení sboru v době, kdy bylo důležité zajistit kontinuitu a pokračování plynulého fungování HZS,“ dodal Metnar.
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Funkční období generálního ředitele hasičů je pětileté. Vlček, kterému bylo letos v dubnu 65 let, podle dřívějších informací odešel do civilu. Serveru Novinky.cz v květnu řekl, že po odchodu z vedení hasičského sboru plánuje pracovat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.