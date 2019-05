Radní, který nabádal k zabití Zemana, se žaloby nebojí: Byla to nadsázka

Lang koncem dubna na sociálních sítích označil prezidenta Miloše Zemana, kvůli jeho souhlasu se zdaněním církevních restitucí, za morální zrůdu. V příspěvku také vyzval k jeho zabití. Případem se zabývá policie.



V rozhovoru pro iDNES.cz Lang řekl, že celé sdělení bylo psáno v nadsázce. Za podstatou svého příspěvku si však stojí. „Každému musí být jasné, že prezidenta republiky s jeho ochrankou nelze podřezat nebo vykrvit,“ uvedl s tím, že k užití silných výrazů ho donutil prezident svými útoky na různé skupiny lidí.

„Sáhl jsem k nim po přečtení výroku pana prezidenta na adresu novinářů, ve kterém řekl, že je potřeba je likvidovat. Pak jim také hrozil kalašnikovem. Jindy se zase vyjádřil ve smyslu, že je potřeba zabít vegetariány a abstinenty,“ vysvětloval.



Ohlasy lidí ho však překvapily. „Nečekal jsem, že to vzbudí takový rozruch. Mrzí mě to kvůli mé rodině a blízkým, kterým lidé vyhrožují. Mě také vyhrožují zabitím. Nečekal jsem, že v tomhle národě je tolik zlosti.“

Fiala do toho nemá co mluvit

Langovo vyjádření už v neděli odsoudil předseda ODS Petr Fiala i předseda středočeské ODS Jan Skopeček. To však Langa naštvalo. „Pan předseda Fiala do toho nemá co mluvit. Výsledkem jeho politiky je to, že se pravicový volič pomalu bojí v této zemi říct, že je pravicový. Celá vedoucí garnitura pravicové politiky by měla odstoupit,“ řekl.

Jeho výroky se budou řešit na úterní schůzi oblastní buňky ODS pro Prahu - západ. „Budu tam mluvit se straníky a pokusím se jim to vysvětlit. Zároveň jako předseda místního sdružení v Jesenici svolám sněm, kde dám funkci k dispozici a nechám straníky rozhodnout. Bude záležet na nich,“ dodal.

Žaloby se nebojí

Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka je příspěvek Langa jednoznačně případem pro orgány činné v trestním řízení. Už se kvůli tomu obrátil na policii.

Lang se však případné žaloby ze strany Hradu nebojí. „Nechává mě to naprosto klidným. Žádný trestný čin jsem nespáchal. Pokud má pan mluvčí Ovčáček jiný názor, tak si může být jistý, že mám hodně argumentů, abych jeho obavy vyvrátil.“

Kontroverzní příspěvek už na Langově profilu na sociální síti není. Radní Jesenice ho ale nesmazal. „Smazal mi ho Facebook. Zároveň mi znemožnili tam cokoliv psát. Takže jsem svůj profil raději znepřístupnil.“