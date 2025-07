Vzpomenete si na moment, kdy vám došlo, že se schyluje k zásahu policistů proti návštěvníkům?

Ještě když byl klid a nic se nedělo, stál jsem vedle jednoho policajta a ten povídá: „Zabalte to a jeďte pryč. Jedou sem bijci z Ostravy, ti vám naloží, to budete koukat.“ Proto si myslím, že ten zásah byl naplánovaný dopředu a bylo předem jasné, jak to skončí. Ještě než policie šla do akce, zaparkovala na kopci dva obrněné transportéry, vypadaly jako tanky. Ty tam vystavili, abychom viděli, co nás čeká.

Co se týče výzev k rozchodu, tak technaři neuposlechli. To je myslím dobře vzhledem k tomu, že policie již od počátku postupovala nepřiměřeně.