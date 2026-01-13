Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Kolik už máte nominací?
Zatím od devíti krajů. Ještě nás čekají tři regionální sněmy.
Je ODS v dobré kondici?
Myslím, že pnutí, které je v ODS, ukazuje, že je naše strana připravena posilovat. To, že se debatuje a že všechny regionální sněmy jsou živé, ukazuje, že ODS bude růst.
Je tedy v dobré kondici, nebo není?
To, že je strana živá a diskutuje se, ukazuje na dobrou kondici. Kdybych mezi členy ODS viděl rezignaci nebo kapitulaci, tak bych vám to řekl. Teď naopak sbíráme síly k poslednímu tažení. Jsme připraveni posílit, vytvořit stínovou vládu a přicházet s konkrétními řešeními.
Takže vás volební porážka nesemlela?
Samozřejmě je to příležitost analyzovat, kde se staly chyby. Nebyl to debakl. Máme příležitost říct, v jaké situaci se ocitá česká pravice. Chceme být moderní, otevřenou pravicovou stranou. Chceme se vrátit do Strakovky, ale zároveň – a to je možná ještě důležitější – ukazovat lidem, co udělat pro to, abychom byli úspěšnější zemí, než jsme dnes. Aby se tady dobře podnikalo, bylo dobré školství, dál se zkvalitňovalo zdravotnictví. To je podle mě důležitý úkol pro stranu, která chce být nejen lídrem opozice, ale určovat budoucí směřování České republiky.
Váš protikandidát Radim Ivan z Ostravy v Rozstřelu na iDNES.cz zopakoval, že ODS „zestrejcovatěla“ – ne věkem, ale pohodlností. Jako člen končícího vedení: cítíte se tímto výrokem zasažený?
Necítím. A hlavně si myslím, že ti, kteří nálepkují, víc poškozují vlastní organismus strany, než aby mu pomáhali. Vaši čtenáři a diváci mohou vidět sami, kolik se toho v České republice postavilo, jak naše vláda digitalizovala. Dneska si můžete řidičský průkaz objednat do výdejního boxu a na území ČR ho vůbec nemusíte vozit s sebou. Do budoucna máme připravené projekty, které znamenají, že lidem bude ubývat zbytečná práce s úřady. Úkol do budoucna je méně nálepkovat, víc pracovat, otevírat se novým nápadům a inovacím, protože totéž platí pro všechny země, které chtějí v konkurenci uspět.
Ale kritika nezní jen od Radima Ivana. Často se říká, že vláda i ODS špatně komunikovaly, byli jste odstřiženi od reality.
Vím, že jsme i v komunikaci udělali řadu chyb. Když přinášíte nepopulární změny, třeba v důchodovém systému, musíte lidem mnohem víc vysvětlovat, k čemu to je a proč to děláte. V situaci, kdy populace stárne, přibývá těch, kteří berou penze, a ubývá těch, kteří na ně vydělávají, je potřeba udělat zásadní změny. Ty nejsou populární, ale když je neuděláte, země narazí do zdi a odskáčou to všichni – a nejvíc ti, kteří pomoc státu potřebují. Vysvětlování jsme podcenili. To je předmětem poctivé analýzy a kritického pohledu. Ale nálepkování nám nepomůže. A tvrdím, že pro úspěch do budoucna bude záležet na tom, co konkrétně odvedeme.
A co byste chtěli konkrétně dělat?
Chceme, aby stát fungoval. Zaměřit se na to, jak stavět víc bytů. Teď jsme se vypořádali s urychlením výstavby liniové infrastruktury – stavíme dálnice, jsou připravené projekty na železnici. Potřebujeme ale uvolnit ruce těm, kteří investují do dalších typů staveb, aby se země mohla dál rozvíjet. Totéž platí pro další obory.
Můj recept je rozhodně nespat a nelenivět, ale nastartovat další období tak, že poběží odborná debata, přitáhneme profesní špičky a budeme nabízet nejkompetentnější řešení pro každodenní problémy. Před námi je spousta vážných rizik: nezvládnutí důchodové reformy, schopnost zaplatit zdravotnictví v situaci, kdy jsou vysoké nároky na jeho fungování. Je potřeba připravit reformy, které zajistí dostupnou zdravotní péči a zároveň to stát bude schopný zaplatit. A my jako správná pravice říkáme: zaměřme se na větší odpovědnost jednotlivců. Ti, kteří se o své zdraví starají víc, to mají poznat v bonusech, a větší roli mají hrát pojišťovny.
Chcete tedy dělat moderní pravicovou politiku. Byl byste pro rozšíření zákoníku práce o výpověď bez udání důvodu?
Ano. A je potřeba dvakrát zdůraznit: chceme to proto, aby se uvolnily ruce na obou stranách – zaměstnancům i zaměstnavatelům – a je potřeba zdůraznit, že to musí být za podmínek, které nevytvoří dramatické sociální problémy. Stojíme o zpružnění trhu práce.
Zmínil jste zdravotnictví. Chápu to správně, že by mohlo být zásluhové: když se starám o zdraví, budu mít výhody, když ne, budu si připlácet?
Chceme pozitivní motivaci. Když využijete preventivní prohlídky, máte to poznat na tom, že vám pojišťovny nabídnou třeba nějakou službu navíc. Má se vyplácet chovat se ke zdraví odpovědně.
A budete chtít víc „standardů“ ve zdravotnictví? Tedy „připlatit“ si za lepší péči?
Nechci ztrácet čas definováním standardů. Chci, aby pojišťovny dostaly větší prostor a byly aktivní, aby se víc ucházely o své pojištěnce. Když někdo ocení třeba lázeňskou péči, ať mu pojišťovna nabídne podporu tímto směrem. Může to být podpora aktivního života, pomoc, aby se lidé snáz dostali ke sportu.
A co redukce zdravotních pojišťoven? Byl byste pro?
Ne. Tvrdím, že trh má fungovat lépe. Vytvořit jednu jedinou zdravotní pojišťovnu neprospěje nabídce ani fungování systému. Když je jeden hráč, soutěž buď neexistuje, nebo je omezená.
Co školné na vysokých školách?
Myslím, že první krok je šetřit tam, kde se zneužívají výhody současného systému. Víme, že spousta studentů nastoupí do prvního ročníku, stát za ně platí sociální a zdravotní pojištění, ale oni první ročník nedostudují a hned využívají příležitost na další pokus, třeba na jiné škole. Tady má platit „jednou a dost“. Je to otázka odpovědnosti. Stát má nabízet příležitosti, ale nemá dopustit, aby se jeho otevřená ruka zneužívala.
Může ODS někdy znovu sahat po třicetiprocentní podpoře?
Věřím, že ano, když spojí jasný hodnotový kompas s praktickými řešeními problémů. Jedno velké téma je kromě dopravní infrastruktury také zjednodušení bytové výstavby – ne tím, že to stát bude draze dotovat, ale že usnadní podmínky pro výstavbu. V krátkém čase to může znamenat průlom: na trh přijde víc kvalitního bydlení a mladým lidem se zjednoduší start rodinného života.
Já se neptal na byty, ale na třicet procent pro ODS…
A já říkám: dosáhneme toho, pokud spojíme jasné hodnotové ukotvení a praktická řešení.
A měla by jít do voleb ODS sama? Nebo opět pod hlavičkou SPOLU?
V aktuální situaci, kdy jsme v opozici, SPOLU není téma. Téma je vyprofilovat ODS, vyztužit ji novými tvářemi a odbornými řešeními. Pokud máme uspět, nestačí jen vymezovat se, co vláda dělá špatně. Musíme ukazovat, jak bychom to udělali my. Budou to nepopulistická řešení, někdy i nepopulární, ale mířící k růstu České republiky. Pokud jsme po čtyřech letech vládnutí na vzestupné trajektorii a ekonomice se daří, je potřeba na tom dál pracovat i proto, aby byl hlas ČR víc slyšet. Součástí řešení je i co nejsilnější pozice v zahraniční politice, protože ta bude hrát stále silnější roli.
Teď v opozici si nedokážete představit pokračování koalice SPOLU?
Není to ve hře. V opozici budeme se všemi soupeři soutěžit o to, kdo nabídne lepší řešení a kdo nabídne lepší politický marketing.
A dokážete si tedy představit, že ODS půjde do dalších voleb sama pod vlastní hlavičkou?
Můj úkol je maximálně posílit značku ODS a zajistit, aby mohla určovat podmínky a ukazovat směr. Uvidíme, jak se nám bude dařit. To je výzva. A v každém případě platí, že náš potenciál je určitě vysoko nad dvaceti procenty. A k tomu mířím.
Řekl jste, že chcete do ODS přitáhnout nové tváře. Kdo by to měl profilově být? Máte už někoho vytipovaného?
Pokud mi kongres dá důvěru, vznikne stínová vláda. Úkolem každého stínového ministra bude vést odbornou debatu a vtáhnout do ní i naše podnikatele z různých míst republiky. Totéž platí o zemědělství, zdravotnictví, vzdělávání. Máme spoustu učitelů i ředitelů škol, kteří budou mluvit do toho, jakou vzdělávací reformu přineseme. A takhle ve všech oblastech. Chceme, aby díky otevřené debatě přicházeli i další odborníci, kteří dnes v ODS nejsou. Nemusí do ODS nutně vstoupit, ale mohou debatu okysličit a obohatit program, se kterým budeme přicházet.
Z ODS v posledních měsících odešly výrazné tváře – třeba hejtman Kuba nebo bývalý europoslanec Zahradil. Mrzí vás to?
Mrzí mě odchod každého člena. Je to jejich volba, nechci to komentovat. Na nás je ten odchod nahradit, přinést další tváře, které nám vrátí hlasy. A v případě jižních Čech to znamená zaměřit sílu a energii na to, abychom v komunálních volbách na jihu Čech uspěli.
Nebylo by snazší si s Martinem Kubou sednout ke stolu a říct: zkusme to znovu?
Martin Kuba měl příležitost a rozhodoval se podobně jako já, jestli vstoupí do soutěže o vedení ODS. Vydal se jinou cestou.
Chápu, ale nejste připraven s ním jednat?
Platí, stejně jako u jiných politických subjektů, které vznikají – a tady vlastně ještě žádný nový subjekt nevznikl – že máme hledat možnosti spolupráce. Ale v některých případech budeme soupeři. Politika je sport. Jde o to, kdo je schopen hrát hru zajímavěji a kdo má větší tah na branku. Teď je na nás, abychom v ODS předvedli co nejkvalitnější hru a dokázali skórovat. Řekl jsem recept: být aktivní, komunikovat aktivně, ale zároveň mít aktivní hru s obsahem.
V koalici SPOLU byla sociálně orientovaná KDU-ČSL a progresivní liberální TOP 09. Chcete tyto proudy dostat i do ODS?
Ukázalo se i ve volbách, že zatímco některým „nepřiznaným koalicím“ spojení nepomohlo, v případě SPOLU součet vyšší byl. To znamená, že máme dál usilovat o důvěru voličů, kteří volili SPOLU. Abychom ale naplnili potenciál blízký třiceti procentům, bude důležité oslovit i zklamané voliče ANO a zklamané voliče Motoristů. Těch podle analýzy tolik nebude, protože jejich elektorát se podobal elektorátu Věcí veřejných, ale jsou tam i lidé, kteří si mysleli, že to může být zajímavá pravicová varianta. Teď se ukáže, jak s ANO budou „pravicová řešení“ fungovat. Já stojím o to, aby ti, kteří chtějí stavět na odpovědnosti lidí, mohli ODS podporovat.
Dnešní doba je plná kulturních válek. Jak v nich chcete mít ODS zakotvenou: konzervativně, liberálně?
Myslím si, že kulturní témata budou hrát roli. V konceptu svobodné ODS jde o to, že stát má lidem do života zasahovat co nejméně. To vytváří prostor pro liberální politiku. Základní pilíře, jako je svoboda lidí a ochrana soukromí v digitálním věku, pořád platí. Jsou tu nová rizika: rozšířené kamerové systémy může stát snadno zneužít. ODS bude vždycky na stráži ochrany soukromí jednotlivců – s nástupem AI riziko roste. A téma úsporného státu: budeme dál rušit úřady. Podařilo se nám zrušit na dopravě úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – kdo vůbec věděl, že existuje? Přišli jsme s návrhem zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. Mimochodem ANO ještě před volbami říkalo, že je pro zrušení, a najednou od toho ustoupilo.
A zahraniční politika. Jak chcete profilovat ODS? Protirusky, proukrajinsky, proizraelsky, protrumpovsky?
Pokud nás voliči někde oceňovali, tak v obraně toho, aby se nerelativizovala fakta. Vladimir Vladimirovič Putin zaútočil na Ukrajinu – to je potřeba pořád opakovat. A snaha, která se objevila třeba u Filipa Turka, pojmenovat jako příčinu války rozšiřování NATO, je vážné riziko. ODS povede společnost k tomu, aby nedocházelo k relativizaci prokazatelných faktů.
Je tu ale Donald Trump. Jak byste zareagoval na únos venezuelského prezidenta do USA?
Jednoduše – přesným popisem situace ve Venezuele. Je nepochybně dobře, aby miliony lidí, kteří museli před Madurovým režimem odejít, měly možnost návratu, dobrého domova, kde se respektují lidská práva. Zároveň je jasné, že došlo k porušení mezinárodního práva. A v analýze musí figurovat i to, že ten krok velmi pravděpodobně oslabí vliv Ruska a Číny, což je spíš v náš prospěch.
Takže převažují pozitiva?
Převažují pozitiva, ale nelze jen říct „bylo to fajn a dělejme to dál“. To nejde. Otázka je, jak tomu reálně bránit. Vidím jedinou cestu: posilovat vliv Evropy. Evropa dostává slušnou lekci od Donalda Trumpa. A my jsme se jí chopili: věnujeme se vlastní bezpečnosti, posilujeme obranyschopnost, rozlišujeme, kdo je agresor a kdo oběť, co je náš národní zájem, a staráme se o bezpečnost našich lidí.
