Kupka prohlásil, že hasiči a záchranáři patří k těm, kteří po raketových a dronových útocích vyrážejí na pomoc jako první. Lidé na Ukrajině čelí ruské agresi každý den už téměř pět let.
„Přijeli jsme jim nejen předat tolik potřebnou pomoc, ale také osobně vyjádřit respekt a poděkovat za jejich mimořádnou odvahu. Ukrajinci nebojují jen za svou zemi. Brání také bezpečnost celé Evropy, včetně nás. A my na to nesmíme zapomínat,“ uvedl Kupka.
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Pomoc Ukrajině má podle něj smysl. „Budeme v tom pokračovat. Protože solidarita se neprojevuje jen slovy, ale především konkrétními činy,“ dodal.
Kromě jednání se Stefančukem má Kupka v plánu také návštěvu veřejnoprávní stanice Suspilne, kde ho čeká prohlídka i rozhovory. Rovněž uctí památku obětí krvavých událostí na kyjevském náměstí Nezávislosti (Majdan). Předsedu ODS na cestě doprovodil spolek Team 4 Ukraine, který zemi pomáhá od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym.
Od začátku roku Ukrajinu navštívili prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) i místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Minulý týden tam byl na podnikatelské misi také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), jenž s ukrajinskými představiteli jednal o energetice a dodávkách lehkých bojových letounů Skyfox.