Kupka uvažuje o vedení ODS. V opozici chce udržet neformální spolupráci SPOLU

První místopředseda ODS Martin Kupka zvažuje kandidaturu na předsedu strany. Rozhodnout se chce v řádu týdnů, nejpozději do půlky listopadu. Strany koalice SPOLU podle něj budou v opozici spolupracovat spíše neformálně.
„My budeme v opozici, to je normální politická role,“ řekl v sobotu v ČT k dalšímu sněmovnímu působení ODS Kupka. Případné vládní angažmá by podle něho voliči ODS pokládali za zradu, ANO má navíc podle něho jiné představy o vedení státu.

Občanští demokraté musí podle něho dělat racionální pravicovou politiku, aby strana v dalším období posílila, tak aby další sněmovní volby vyhrála. ODS musí být podle Kupky v kondici co možná nejdřív s ohledem na komunální volby příští rok.

ODS hledá nového předsedu. Kupka mlží, Kuba má podle politologa jednu nevýhodu

„V opozici budeme spolupracovat a logicky spíše neformálně,“ řekl Kupka ohledně budoucnosti koalice SPOLU. Strany v ní sdružené budou podle něho rozvíjet svou politiku a v mnoha tématech budou podle Kupky nepochybně souznít.

„SPOLU splnilo svoji roli,“ podotkl Kupka s odkazem na dosavadní vládnutí ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s hnutím STAN a po většinu volebního období také s Piráty. V komunálních volbách příští rok si některé místní organizace ODS mohou zvolit kandidaturu pod hlavičkou SPOLU, některé se budou ucházet o mandáty v zastupitelstvech samostatně a některé zvolí jinou cestu, dodal.

KDU-ČSL směřuje do opozice. Výborný uťal spekulace o možné toleranci vlády ANO

Nacher zopakoval, že pro ANO bylo prioritní sestavit po sněmovních volbách většinovou či menšinovou jednobarevnou vládu, což ale není možné. I vzhledem k postoji například stran SPOLU, který označil za destruktivní, je teď kabinet ANO, SPD a Motoristů podle něho jedinou možnou variantou.

„Naší zodpovědností jako vítěze voleb, který má 80 poslanců, je se pokusit udělat vládu, která bude stabilní, která bude fungovat,“ řekl Nacher. Nezodpovědné by naopak bylo podle něho nedělat nic, což by mohlo vést k předčasným volbám. „Je třeba vnímat politickou realitu,“ dodal Nacher.

