Pražský okruh se letos dočká rozšíření, oznámil Kupka. Povede do Běchovic

V úterý o tom prezidenta Petra Pavla informoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ministr to řekl novinářům po schůzce s Pavlem na Pražském hradě. S hlavou státu se bavil také o české cestě do vesmíru nebo o přípravě rozpočtu na příští rok.

Kupka uvedl, že prezidentovi přestavil také plány budoucího financování výstavby dopravní infrastruktury, zejména v oblasti PPP projektů, tedy takových, které vznikají formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

A to jak pro železnici, tak pro silnice. V této souvislosti zmínil dálnici D35 mezi Pardubicemi a Olomoucí, která se má stát alternativou k dálnici D1.

„Myslím si, že pan prezident si plně uvědomuje, že ČR potřebuje investice do dopravní infrastruktury a že musí vláda najít dobrou váhu mezi rychlostí konsolidace a mezi investicemi. Ty věci jdou totiž proti sobě. V okamžiku, kdyby zvítězil zájem rychleji konsolidovat, znamenalo by to také méně investovat. Máme zájem najít v tomto směru správnou cestu. Je nutné najít dostatek financí pro udržení investičního tempa,“ dodal Kupka.

Česko podle ministra potřebuje dokončit dálniční síť a zahájit výstavbu vysokorychlostních tratí. Proto také bude do budoucna ve větší míře využívat způsob financování PPP, stejně jako například úvěr od Evropské investiční banky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kupka od prezidenta zamířil na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary, kde se u Krupé zúčastní zprovoznění 6,5 kilometru dlouhého úseku. Na D6 pokračují další tři stavby na úsecích u Hořoviček, Hořesedel a mezi Petrohradem a Lubencem.