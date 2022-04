Domácnosti se nemusí bát, řekl Kupka o dodávkách plynu. Chce jet do Kataru

„Nesmíme být v tomto směru rukojmími toho, co chce Vladimir Putin,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka v pořadu Partie. Současným úkolem je podle něj naučit se nebýt na ruském plynu závislí.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého musí zahraniční kupci platit za plyn v rublech. V případě neuskutečnění platby hrozila země pozastavením dodávek. Západ požadavek odmítá a požaduje, aby platby i nadále probíhaly v eurech či dolarech.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček upozornil na to, že ruskému prezidentovi nikdo nevidí do hlavy. „Já bych tady nebyl tak klidný jako vláda,“ řekl. Zmínil, že je Evropa na ruském plynu závislá téměř ze čtyřiceti procent. Současné vládě Havlíček vyčetl, že kdyby došlo k pozastavení dodávek, nemělo by Česko dostatečné zásoby.

Že by země skutečně přistoupily na požadavek Ruska platit za plyn v rublech, si Havlíček nemyslí. „Není to o zemích, ale o obchodnících. Velkoobchodníci nejspíše skutečně nepřistoupí na Putinovu hru s rubly,“ řekl.

Ministr dopravy hájil rozhodnutí vlády nedokoupit zásoby. „Důvodem, proč před měsícem vláda plyn nenakoupila, bylo to, že by to znamenalo riziko prodražení kontraktu,“ řekl Kupka. Stát by tak podle něj zbytečně přišel o tři miliardy korun. Zdůraznil, že v současné době má Česko zásoby 480 milionů kubíků plynu. Takový objem podle něj vydrží na 25 až 32 dní, v závislosti na počas.

Stát by jednal také se zahraničními partnery, se kterými má uzavřené kontrakty o dodávkách plynu. Důležité podle Kupky je, aby Evropa postupovala jednotně a odmítala platbu za plyn v rublech. Zmínil Litvu, která jako první stát Evropské unie přestala ruský plyn odebírat. „Samotná skutečnost, že Evropa a Česká republika budou připravenější na to se odstřihnout od plynovodů z Ruska by byla zpráva i pro Putina,“ dodal.

Pokud přestane proudit plyn z Ruska, existuje podle Kupky přesný plán, jak se bude postupovat. V prvních krocích by podle něj obchodníci hledali jiné cesty, jak ruský plyn nahradit.

„Rád bych všechny ubezpečil, že výpadek samotných domácností by probíhal až v poslední řadě,“ prohlásil Kupka a dodal, že lidem by dodávky omezené být neměl.

Jasnou odpovědí na snížení energetické závislosti na Rusku je podle něj zahájení tendru na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Pokud půjde vše podle plánu, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036.

Drahota a cesta do Kataru

Pomoc české vlády míří podle Kupky jak k českým občanům, tak k ukrajinským uprchlíkům. Desetiprocentní navýšení životního a existenčního minima je podle Kupky další důležité rozhodnutí.

„Odmítnutí plošných opatření se váže na to, co jsme tu zažili v případě covidové pomoci,“ upozornil Kupka. Zmínil, že některou pomoc během pandemie dostali i ti, kteří ji nepotřebovali. Podle něj je v současné situaci nutné, aby šla pomoc k těm, kteří ji skutečně potřebují.

„Vláda konkrétní plošná opatření zvažuje,“ prohlásil Kupka. Zdůraznil, že pokud by vláda uplatnila plošná opatření, země by se více zadlužila. Havlíček varoval, že současná opatření se můžou vůči ukrajinským uprchlíkům obrátit.

Ministr dopravy rovněž prohlásil, že společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou odcestuje v květnu do Kataru. Cílem cesty má podle něj být navázání obchodních vztahů. Zda kvůli tomu cestoval do Kataru hradní kancléř Vratislav Mynář, nevěděl. „Nechápu to, je to naprosto nepatřičné,“ vyjádřil se o Mynářově kroku.

Zástupci vlády by mohli v Kataru jednat mimo jiné i o dodávkách plynu, který by částečně mohl nahradit plyn z Ruska, zmínil v diskuzi po Kupkově vyjádření bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.