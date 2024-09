Kupka se vyjádří k digitalizaci stavebního řízení, převezme ji po Bartošovi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

O tom, že ministerstvo pro místní rozvoj povede dočasně ministr práce a sociálních věcí Jurečka, rozhodl ve středu odpoledne premiér Petr Fiala.

Samotnou digitalizaci stavebního řízení ale povede současný ministr dopravy Kupka. „Digitalizace stavebního řízení bohužel nefungovala, nedaří se ji dostat do podoby, která byla slibována. Začínáme se blížit do fáze, kdy by mohly hrozit i ekonomické škody, kdybychom postupovali jako dosud,“ uvedl na tiskové konferenci Fiala.

Někteří ministři koalice Spolu, například zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) či kultury Martin Baxa (ODS), ve středu dopoledne řekli, že Kupka je pro vedení pracovní skupiny vhodný. Podle Fialy je rozhodnutí logické, neboť pod resort dopravy spadá Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), kterého se aktuální problémy týkají. Kupka má podle premiéra společně s Jurečkou úspěchy s digitalizací agend ve svých úřadech.