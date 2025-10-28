Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Premium

Fotogalerie 11

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS. (27. 10. 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili inflaci. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak by chtěl vést občanské demokraty, že plánuje objet republiku, a vyjadřuje se také ke kritice, že chybí peníze na dálnice.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Budete kandidovat na předsedu ODS a oznámil jste, že jako šéf strany byste chtěl ustanovit stínovou vládu a získat voliče ANO. Jak to chcete udělat?
Prvním úkolem je dát dohromady kompetentní týmy, abychom mohli dělat opoziční politiku, která bude plnokrevná a která zároveň přitáhne další lidi vně ODS. Týmy kolem budoucích stínových ministrů musejí mluvit s lidmi, kteří jsou špičkami ve svých profesích.

V letošním roce jsou finanční prostředky pro stavbu dálnic nachystané a výkupy běží. Pro další vývoj tohle představuje jednoznačnou prioritu. Pokud bychom vládli my, tak pro tyto stěžejní projekty bychom zachovali maximální možný objem peněz.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Premium

Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky. Zavedení se však nakonec proti předpokladům opozdí. Co od toho lze očekávat a jaká je praxe v okolních...

28. října 2025

Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové...

28. října 2025

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Premium

Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili...

28. října 2025

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o víkendu poškodily přehradu, uvedly federální úřady. Ukrajinská armáda tvrdí, že úder zkomplikoval...

27. října 2025  21:44

Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem...

27. října 2025  18:45,  aktualizováno  20:58

Nehoda náklaďáků blokovala D5 téměř celý den, kolona měřila až sedm kilometrů

Téměř na 15 hodin zastavila v pondělí provoz na dálnici D5 na Tachovsku ranní nehoda kamionů na 123. kilometru ve směru na Německo. Provoz se zastavil po 3:20, obnovit se ho podařilo v 18:09,...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  20:10

Stále více dětí nemá na školní obědy. Přibývá rodin, které žádají o dotace

Premium

Nejde o žádné desetitisícové výdaje, přesto pro stále větší množství rodičů je to problém – zaplatit svým dětem školní obědy. Lidí, kteří nemají na jídlo pro děti ve školních jídelnách, rapidně...

27. října 2025

Z Belgie se stává narkostát, uvedl v anonymním dopise místní soudce

Belgie se podle antverpského vyšetřujícího soudce kvůli obchodu s drogami stává narkostátem. Kriminalita spojená s narkotiky podle něj ohrožuje právní stát. V anonymním dopise zveřejněném na webu...

27. října 2025  19:54

Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese četnější srážky a spoustu oblačnosti, ojediněle bude polojasno. Odpolední maxima budou postupně...

27. října 2025  6:56,  aktualizováno  18:46

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  17:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Trump opět nevyloučil kandidaturu v roce 2028, ačkoli ústava třetí mandát zakazuje

Americký prezident Donald Trump v pondělí znovu odmítl vyloučit, že se chce ucházet o třetí funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou. Devětasedmdesátiletý politik, jenž letos v lednu zahájil...

27. října 2025  17:53

Žádná šikana, jen kopnutí do kotníku. Dívka si napadení vymyslela, zjistila policie

Dívka, kterou měla minulou středu ve Vimperku na Prachaticku napadnout parta mladistvých, neřekla rodičům celou pravdu. Prachatičtí policisté zjistili, že k žádným slovním útokům, vyhrožování ani...

27. října 2025  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.