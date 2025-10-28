Budete kandidovat na předsedu ODS a oznámil jste, že jako šéf strany byste chtěl ustanovit stínovou vládu a získat voliče ANO. Jak to chcete udělat?
Prvním úkolem je dát dohromady kompetentní týmy, abychom mohli dělat opoziční politiku, která bude plnokrevná a která zároveň přitáhne další lidi vně ODS. Týmy kolem budoucích stínových ministrů musejí mluvit s lidmi, kteří jsou špičkami ve svých profesích.
V letošním roce jsou finanční prostředky pro stavbu dálnic nachystané a výkupy běží. Pro další vývoj tohle představuje jednoznačnou prioritu. Pokud bychom vládli my, tak pro tyto stěžejní projekty bychom zachovali maximální možný objem peněz.