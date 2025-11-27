ODS se v jižních Čechách totálně hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Z ODS vystoupí například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Ve straně končí také první náměstek českobudějovické primátorky za ODS Petr Maroš a Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová.
„Jsme jeden tým a rozhodnutí Martina Kuby mi dává smysl. Proto jsem se rozhodla, že také já v ODS skončím,“ uvedla primátorka. Koalice ve městě působí od loňského podzimu v menšině, má 20 zastupitelů ze 45.
Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. „Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS. Máme program, na němž jsme se shodli, a asi nehraje roli, jestli jej budeme prosazovat za občanské demokraty nebo za jiný politický subjekt,“ uvedla Škodová Parmová.
Jihočeský hejtman a českobudějovický radní Kuba dnes oznámil, že po 22 letech opouští ODS. Zdůvodnil to tím, že se jeho pohled na politiku liší od názoru vedení strany. Kuba chce v budoucnu představit nové hnutí, na jehož podobě pracuje. Nejprve by mělo působit na jihu Čech, ale hejtman připustil, že by se časem mohlo změnit v celostátní subjekt.
„Už jsme dost staří na to, abychom raději vykročili do neznáma, než abychom přešlapovali ve slepé uličce. Také končím v ODS,“ oznámil náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš. Ten zároveň s Kubou roky podniká a jsou si tak velmi blízcí.
|
Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí
„Martin Kuba je podle mě v současnosti v České republice vedle prezidenta Petra Pavla největší politickou osobností. Jeho rozhodnutí opustit ODS vidím jako logický krok. Stejně jako on skončím ve straně i já. Myslím si, že jej budou následovat i další členové našeho zastupitelského klubu na městě,“ uvedl Maroš.
Jihočeská ODS loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. Strana tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. „V ODS jsem 30 let, ale nyní nastal čas na změnu. Myslím si, že není důležité, pod jakou značkou budeme vládnout, ale důležité je, abychom maximálně pracovali pro Jihočechy,“ řekl dnes Hajdušek.
|
Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby
Podle něj stranu možná opustí všichni členové krajského zastupitelského klubu ODS. Stejný názor má i náměstkyně Kozlová. „S Martinem Kubou spolupracuji několik let a vím, jak velmi schopný politik je. Myslím si, že většina z nás se chce nadále podílet na rozvoji kraje, který jsme před pěti lety začali,“ uvedla Kozlová.