Kuba: Vedení ODS chybí vůdcovství, prodloužení nouzového stavu mi nevadí

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby nesouvisí nouzový stav s tím, zda jsou otevřené restaurace nebo obchody. „Je to pouze legislativní rámec, který umožňuje vládě nebo samosprávným celkům se v této situaci nějak pohybovat, vydávat nařízení, nakoupit rychleji respirátory,“ míní.

Nouzový stav mě za uši netahá

„Nouzový stav proto není něco, co by mě tahalo za ušil. Pro mě je důležitější, aby byly kroky vlády logické, srozumitelné, aby lidé jejím krokům v souvislosti s epidemiím s rozvolňováním rozuměli, věřili jim a chápali je,“ vysvětluje Kuba.

Kubovi nevadí, že tímto názorem oponuje řadě předních představitelů ODS. „O mně se dlouhodobě ví, že když mám na něco svůj názor, tak ho říkám a je mi jedno, co říká někdo jiný z ODS. Nechci být členem strany, kterému se z Prahy řekne, že tohle se říkat smí a tohle ne. Já to vidím jako hejtman. Myslím si, že vláda potřebuje rámec nástrojů, aby se epidemie řídila.“

Celý Rozstřel v podcastu:

„Pro mě je mnohem horší dlouhodobá nesrozumitelnost kroků vlády,“ pokračuje hejtman. „To vede k tomu, že lidé krokům vlády nerozumí. Než se hádat o nouzový stav, je lepší se hádat o to, aby se situace řídila smysluplně, ale obávám se, že tam už hodně důvěry vláda poztrácela.“

ODS chybí vůdcovství

V Rozstřelu čelil Martin Kuba i otázce na hodnocení současného vedení Občanské demokratické strany, s jejímiž postoji se v řadě věcných záležitostí rozchází. „Zkusil jsem si vést ODS v tom nejhorším období. Tenkrát to na mě spadlo poté, kdy Petr Nečas skončil. To byla nejhorší fáze, kdy bylo možné vést ODS. Také jsem pak odešel a řekl jsem si, že se do politiky vrátím až ve chvíli, kdy uspěji ve svém soukromém životě a podnikání,“ řekl.

V roce 2018 prý Martina Kubu kolegové vyzvali, aby vedl kandidátku do Českých Budějovic a on odpovědnost přijal. „Tam ODS pod mým vedením narostla nejvíc z velkých měst. Měl jsem s kolegy za sebou úspěšný podnikatelský startup. A z toho vyplývá, že lidé by se měli v politice pohybovat až ve chvíli, kdy se umějí uživit někde jinde a pokud na politice nejsou závislí.“

Na druhou stranu vnitřní debaty o směřování ODS si podle Kuby musejí občanští demokraté vyříkávat uvnitř strany. „Není vhodné, abychom si přes média vzkazovali, kdo je a kdo není dobrý předseda. Všichni dlouhodobě vnímáme, že chceme, aby ODS co nejvíce rostla. Pohled na současné preference nás netěší, nedělá nám radost. Myslím, že ODS měla v této fázi dotahovat ANO, měl to být tahoun na středopravici. To se zatím neděje. Ale to je na vnitřní diskusi a odpovědnosti současného vedení,“ zamýšlí se Kuba.

„V ODS mi chybí jasný leadership (vůdcovství, pozn. redakce), představení světa, který chceme našim voličům nabídnout,“ míní jihočeský hejtman. „To je podstata politiky. Nemám rád politiku „anti“ něco. Chci kolem sebe vytvářet svět, který považuji za správný a s tím do politiky jdu,“ dodává.

Nejsem japonská kalkulačka s 18 funkcemi

Martin Kuba hovořil v Rozstřelu i o schodku státního rozpočtu na příští rok a vyjádřil se kriticky i ke zrušení superhrubé mzdy, kterou vedle vládního Hnutí ANO prosadili právě občanští demokraté. „K programu ODS samozřejmě patří nižší daně, ale také fungující a nezadlužený stát.“ A to ODS při hlasování podle jihočeského hejtmana dostatečně nezohlednila.

V Rozstřelu se Kuba zamyslel i nad možnými koalicemi po sněmovních volbách v roce 2021 a hovořil i o předvolební koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Od našich kolegů bych chtěl slyšet, co tahle koalice bude tvořit, jakou politickou vizi nese. To mi zajímá víc než to, zda je procentní součet těchto stran výhodný nebo ne,“ předesílá.

Kuba se rozhodl, že v příštích sněmovních volbách nebude kandidovat do Sněmovny. Hodlá se soustředit na pozici hejtmana a nechce tříštit své síly. „Nejsem japonská kalkulačka, abych měl osmnáct postů a třináct platů. Nepotřebuji v politice honit funkce,“ tvrdí.

Jihočeský hejtman mluvil i o rychlosti předvánočního rozvolňování epidemických opatření i o vakcinaci. On sám novým vakcínám věří a očkovat se nechá. „Popírat vakcinaci je pro mě cestou do pekel a já sám, klidně veřejně, se očkovat nechám.“

Martin Kuba v závěru rozhovoru zmínil i dvě základní epidemické rady, které zejména jako lékař dává lidem při osobním setkání. „Chovej se tak, jako by jsi uvažoval, že máš v sobě virus a nechceš nakazit lidi kolem sebe, protože by mohli umřít.“

„A za druhé: chovej se tak, jako by kdokoliv vedle tebe ten virus měl a ty se od něj nechceš nechat nakazit, ne kvůli sobě, ale abys to na někoho nepřenesl. Je to o osobním rozhodnutí a odpovědnosti každého z nás,“ uzavírá jihočeský hejtman.