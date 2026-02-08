Politickou scénu nechci fragmentovat, řekl Kuba. Nevyloučil spolupráci s Babišem

„Českou politickou scénu nechci fragmentovat, ale vnést do ní něco jiného,“ uvedl jihočeský hejtman s tím, že chce spíše sjednocovat. „Politické strany by se měly v základních principech shodnout,“ podotkl.
„Někdy během příštího týdne poneseme sesbírané podpisy na ministerstvo vnitra, aby došlo k registraci hnutí,“ avizoval Kuba další kroky a dodal, že se na něj obrací spousta politiků napříč republikou, kteří chtějí být součástí nového hnutí.
„Já tvrdím, že abyste dělali dobrou politiku, tak nepotřebujete desetitisíce členů. Komunistů bylo hodně, ale nic dobrého to nepřineslo,“ řekl. Nebude tak prý s ostatními subjekty soutěžit o počet členů, ale o procenta ve volbách. „Chceme přinést program, který bude Českou republiku někam posouvat,“ prohlásil hejtman.
„Kupky si vážím, vztahy s Babišem jsou korektní“
Odmítl vymezování se proti jeho původní domovské straně ODS. „Podstata toho, kam se česká politika posune, přece není jen AntiBabiš, AntiKupka a tak podobně,“ uvedl. Nového předsedy ODS Martina Kupky si dle svých slov váží. Nemyslí si však, že je jeho vedení strany výraznou změnou.
S premiérem Andrejem Babišem má prý korektní vztahy. Vadí mu nicméně, že se řeší primárně to, kdo je a není s kým kamarád. „Mohli jsme v jižních Čechách udělat koalici s ANO, neudělali jsme to,“ dodal.
|
Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí
Na otázku, zda si dovede představit spolupráci s hnutím ANO na celostátní úrovni, odpověděl nejednoznačně. „Budeme dělat cokoliv pro to, abychom k sobě nikoho nepotřebovali,“ uvedl. Politik si má podle něj klást vysoké cíle a ambice. Prohlásil také, že prezident Petr Pavel má ve sporu s Motoristy jeho plnou podporu.
Hnutí Naše Česko představil Kuba v úterý a označil ho za uskupení, které je pro všechny, bez ohledu na osobní inklinaci k liberalismu či konzervatismu.
Své hnutí Kuba označil jako středopravicové s ambicemi ovlivnit celé Česko. „Potřebujeme lidi, kteří chtějí tu politiku skutečně s námi dělat,“ sdělil. Na představení osobností si chtějí ještě nechat čas. „Prosím vás všechny o trpělivost. Lidi, kteří do toho půjdou s námi, tady nechceme vytahovat jako králíky z klobouku,“ vysvětlil.
|
Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal
„Je pochopitelné, že v Jihočeském kraji jsme nejsilnější, nemáme letos ambice kandidovat úplně všude, avšak kandidáta do Senátu mít budeme,“ zdůraznil Kuba a jako jednu z osobností představil senátora za obvod Strakonice Tomáše Fialu, který ODS opustil a přešel ke Kubovi.
Hnutí, v němž někteří komentátoři vidí do budoucna celostátní subjekt se sílou konkurovat zavedeným středopravicovým stranám, bude budovat i republikovou strukturu.
„Startovat budeme přirozeně na jihu Čech, ale protože mi píšou lidé ze všech koutů naší země a mluvím se spoustou členů ODS napříč Českem, tak určitě budeme připraveni budovat i republikovou strukturu tohohle nového hnutí,“ řekl už dříve Kuba.