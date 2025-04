S výjimkou Afriky a Indie porodnost víceméně všude klesá. „Být rodičem není norma a povinnost jako dřív, nýbrž jeden z mnoha cílů, který se musí prosadit v konkurenci mnoha dalších,“ vysvětluje sociolog prof. Martin Kreidl z brněnské Masarykovy univerzity, jenž vede projekt Současná česká rodina a populační politice se věnuje už řadu let. Co ho na výsledcích průzkumu nejvíc překvapilo A co by mohlo odstartovat další babyboom jako za generace Husákových dětí?