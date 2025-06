20:00

Bývalý ředitel televize Prima Martin Konrád usiluje po odvolání Jana Součka už potřetí o post generálního ředitele České televize. I přes nedávné zvýšení koncesionářských poplatků podle něj nový šéf ČT bude mít jeden hlavní úkol – šetřit. „Poplatky se nezvedly tolik jako inflace. Věřte mi, že do dvou let bude televize v úplně stejné situaci jako předtím,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Konrád. Z úsporných důvodů by třeba soutěž StarDance vysílal jednou za dva roky.