V kusu lana objevil český výsadkář cvičební pomůcku, zaujala i Petra Jákla

Martin Kofroň sloužil deset let u 43. výsadkového praporu. Na své třetí misi v Afghánistánu se dostal do přestřelky s táliby nedaleko základny v provincii Wardak a poranil si páteř. Omezená hybnost a silná bolest neustupovala. Být výsadkářem s tak závažným omezením nešlo, a proto se pro něj vojenská kariéra uzavírala. To ho ale přivedlo k vývoji převratné rehabilitačně cvičební pomůcky.