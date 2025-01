Hašení v Kalifornii komplikuje vítr, ale i palmy či evakuace, líčí expert Kavka

Situace v Kalifornii je vážná i kvůli silnému větru a suchu. Jsou i další problémy, které ten zásah hasičů komplikují?

Myslím si, že ten vítr tu hraje klíčovou roli. Jediná šance, jak zkrotit ten požár, je ho včasně detekovat, přijet tam a uhasit ho, než se stačí rozšířit. Ve chvíli, kdy fouká silný vítr, nemáte tolik času zareagovat. Další věc, které jsem si všiml, jsou palmy a jejich listy. Je to pouze můj názor, ale viděl jsem to na videích z Kalifornie. Palmové listy velmi dobře hoří a vítr je pak roznese. Myslím si, že ty dílčí ohniska požáru se jim díky tomu budou jen obtížně hasit.

Martin Kavka Od roku 1994 ve službách Hasičského záchranného sboru Praha. Nejprve jako výjezdový hasič, už po dvou letech se stal vyšetřovatelem příčin požárů. Od roku 2017 pracoval jako mluvčí sboru. Je také členem speciálního týmu USAR pro vyhledávání lidí při katastrofách.

Zásah komplikují také další věci, například evakuace lidí. Je potřeba, aby se lidé dostali z té oblasti velmi rychle, protože prioritou pro hasiče je záchrana lidí a až poté majetku. Pozdní evakuace znamená, že musíte ty síly a ty prostředky poslat na pomoc těm lidem. Ale vy potřebujete mít v tom místě již prázdnou oblast, abyste mohli hasit.

V médiích jsou po požárech či dalších katastrofách zmínky o lidech, kteří nechtějí při evakuaci opustit své domovy. Kde vidíte ten důvod?

Nevím, jak to bylo v tomto případě, ale my jsme si to vyzkoušeli nedávno u nás při povodních. Říkali jsme lidem včas, aby odešli, a oni nechtěli. Lidé na celém světě budou stejní. Na internetu pak vidíte záběry, které si ti lidé točí na vlastní telefony z okna svého domova, a na nich jsou vidět čtyřmetrové či pětimetrové plameny. Nechápu, jak může někdo takhle dlouho setrvat ve svém majetku a neodejít, doufat, že je někdo zachrání.

Co nyní může pomoci hasičům v Kalifornii? Čekají na změnu počasí?

Teď by jim nejvíce pomohlo, kdyby přestalo foukat a aby bylo počasí, které by jim pomohlo eliminovat šíření požáru, to znamená déšť. Ten by zmáčel zem pomohlo by to. Oni by pak mohli nasadit leteckou techniku, aby eliminovali šíření požáru a dohasili ohniska požáru, která tam ještě jsou. Při požáru v Hřensku jsme na déšť čekali hrozně dlouho, vítr tam byl také silný a to je problém.

Letecká technika ale zatím hasičům v Kalifornii nepomůže.

Oni tu leteckou techniku nemohou použít právě kvůli silnému větru. Navíc ten vítr nejvíce foukal vždy večer, kdy je pro ně řízení letového provozu ještě komplikovanější. Zajistit organizaci v kouři a silném větru je skoro nemožné. Proto by jim pomohlo, kdyby přestal foukat vítr.

Jak vlastně probíhá zásah při tak velkém požáru? Na co se hasiči soustředí?

Musí se soustředit na to, aby se ten požár nerozšířil. Při rozsáhlém požáru nemá smysl dávat vodu do tak obrovských plamenů. Hasiči se tak soustředí na místa, která ještě nejsou zasažená požárem.

A jaké je to pro samotné hasiče? Co při podobně rozsáhlém požáru zažívají?

Pro hasiče je to samozřejmě náročné fyzicky i mentálně. Je tam obrovská zátěž, jste v tom těžkém obleku, taháte hadice, evakuujete lidi a vidíte to lidské neštěstí. Jste tam třeba dva dny v kuse, každý hasič se s tím musí vyrovnat sám. My vždycky říkáme, ať si lidé nebojí říct o vystřídání, protože vyčerpaný hasič vám už pak nepomůže. Je důležité mít tak dostatek lidí na to, aby se vystřídali.

Existuje nějaký způsob jak takovým požárům zabránit? A jsou nějaká opatření, které se dají před i při samotném požáru udělat?

Nejdůležitější je za mě včasná detekce požáru. Potřebujete přesně vědět, kde požár je a poslat tam jednotku, aby to uhasila. Druhá věc jsou přístupové cesty. Tedy rozdělit tu oblast na menší úseky oddělené bezpečnostními pásy. Aby, když vám pak začne hořet, byla možnost zamezit šíření požáru. Kromě toho si tím vytvoříte i příjezdovou cestu k tomu požáru.

Další věcí je dostatek vody. V kopcovitém terénu v lese nepostavíte hydrantovou síť, ale v tom Los Angeles ji mají. Při takovém nasazení ale samozřejmě nestačí. Je dobré tedy mít také nějaká čerpací stanoviště, kde mohou ty vrtulníky nabírat vodu. To jsme udělali právě i v Hřensku, kdy jsme si vytipovali místa, kde rozbalíme nádrže, naplníme je vodou a vrtulníky je za pár minut již shazují, nemusí létat někam daleko.