Bylo by chytré zvážit žádost šéfky EK na nominace komisařů, míní Dvořák

Vláda Petra Fialy (ODS) ve středu rozhodla o tom, že kandidátem na příštího českého eurokomisaře je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Hnutí STAN navrhovalo vládě kromě Síkely také nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou, Piráti navrhli bývalého europoslance Marcela Kolaju.

Úřad vlády dostal v podobném čase dopis, v němž von der Leyenová žádá o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna. Podle Dvořáka ale není souvislost mezi dopisem a rozhodnutím českého kabinetu.

Ministr považuje za správné, že kabinet o návrhu rozhodl před vládními prázdninami, dává to podle něj větší možnost vyjednávat o portfoliu. Dvořák ale míní, že z taktického hlediska by možná bylo dobré vyhovět požadavku šéfky Komise a ukázat vstřícnost. Přiznal také, že nemá příliš informací z vyjednávání o portfoliu na půdě EU.

„Jako Starostové jsme přišli s návrhem, který – myslím – nikoho nepřekvapil. Zkrátka jsme reflektovali to, co nám celostátní výbor doporučil, tedy dva nominanty, které jsme předložili panu premiérovi už někdy 14. června. Vláda většinovým způsobem rozhodla, že budeme nominovat jenom jednoho. My to respektujeme. Jsme rádi, že aspoň jedno jméno prošlo,“ popsal Dvořák pro CNN Prima News.

Místopředseda a šéf poslaneckého klubu opozičního SPD Radim Fiala uvedl, že jeho hnutí by nezvedlo ruku ani pro jednoho ze tří zvažovaných kandidátů. Znamenalo by to podle něj pokračování migrace, Green Dealu či unijního progresivismu.

Podle Fialy by nemělo rozhodovat to, zda je někdo muž, nebo žena. Zásadní je, aby v komisi zasedli „kvalitní lidé“. Byť by Síkelu do funkce nevolil, je podle něj člověkem, který má zkušenosti, a ze tří zvažovaných jmen je nejvhodnějším kandidátem.

„Jestli tam budou tři kvalitní ženy, tak ať tam jsou tři kvalitní ženy. A když tam budou tři kvalitní muži, ať tam jsou tři kvalitní muži. Neměli bychom to vztahovat na to, jestli je někdo muž nebo žena. Měli by tam být především kvalitní lidé,“ podotkl Fiala.

Dvořák upozornil na to, že zatím není známá struktura portfolií a jednotlivých komisariátů. Von der Leyenová teprve představí podobu komise, některá portfolia zaniknou, jiná vzniknou. Ministr se domnívá, že Česku by slušelo portfolio týkající se regionů. Pro zisk takzvaného silného ekonomického portfolia je podle něj překážkou to, že se v České republice neplatí eurem.