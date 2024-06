Dvořák vyzval k rychlejšímu vstupu Ukrajiny a Moldavska do EU, dopis podepsalo 11 zemí

Dopis oceňuje pokrok dosažený na nedávném zasedání Výboru stálých zástupců COREPER II a vyjadřuje podporu pro rychlé schválení vyjednávacích rámců pro Ukrajinu a Moldavsko.

Adresátem dopisu je belgická ministryně zahraničních věcí Hadja Lahbibová. Připojily se k němu Švédsko, Finsko, Litva, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko.

„Velmi si vážíme kroků, které belgické předsednictví v Radě EU podniká v procesu přistoupení Ukrajiny a Moldavska do EU. Posun v přístupových jednáních by mohl být novým impulsem v jejich reformním úsilí,“ uvedl Dvořák v tiskové zprávě.

Martin Dvořák 🌈 @_MartinDvorak Další krok na cestě Ukrajiny a Moldavska do EU🇪🇺!



Rozhodl jsem se za 🇨🇿 oslovit členské stály, aby se připojily k dopisu vyzývajícímu belgické předsednictví ke schválení vyjednávacích rámců, které jsou nezbytné jako další krok v rámci přístupových jednání. Společně s kolegy z 🇸🇪… https://t.co/R8idRz0H8H https://t.co/RNO92WBudD oblíbit odpovědět

„Vzhledem k odhodlání obou kandidátských zemí jsem přesvědčen, že se jedná o správné rozhodnutí,“ doplnil. Zdůraznil potřebu motivovat tyto dvě země prostřednictvím postupné integrace do politik a programů EU ještě před dosažením plného členství.

Dopis, který Česko iniciovalo, vyzývá k přijetí vyjednávacích rámců pro Ukrajinu a Moldavsko Radou pro obecné záležitosti (GAC) nejpozději v červnu.

K přijetí Ukrajiny do EU stojí v cestě Maďarsko

Rada musí toto rozhodnutí přijmout jednomyslně, aby bylo možné svolat mezivládní konference s oběma zeměmi do konce června. „Věřím, že nyní je ten správný čas postoupit vpřed a podniknout konkrétní kroky v procesu přistoupení Ukrajiny a Moldavska do EU,“ uzavřel Dvořák.

Bruselský web Politico v květnu s odkazem na pět diplomatů členských zemí unie napsal, že EU usiluje o formální zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem právě do konce června.

Největší překážkou je podle diplomatů dlouhodobě odmítavý přístup Maďarska, které se však Brusel a Kyjev snaží přesvědčit o tom, že Ukrajina plní jeho požadavky.

Prezidenti a premiéři členských států EU v prosinci souhlasili se zahájením jednání o vstupu obou zemí, které o členství požádaly krátce po předloňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních měsících apeluje na co nejrychlejší formální začátek rozhovorů. Diplomaté se shodují na tom, že by se tak mělo stát na červnovém summitu. EU by tímto krokem podle nich vyslala Kyjevu signál podpory v době sílící ruské ofenzivy.