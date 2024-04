Odpuzující. Strašit migrací je tak jednoduché, kritizoval Babiše ministr

Ministr dostal v pořadu otázku, proč se vládě nedaří zmírnit strach lidí z migračního paktu.

„Protože jeden z důležitých mluvčích opozice se vyjadřuje způsobem, který je naprosto odpuzující, odporný, naprosto nepravdivý. A já musím říct, že tihle obchodníci se strachem prostě jsou viníci toho, proč je ta společnost tak rozdělená, proč je zkrátka tolik lidí vystrašených, mají strach, že kdoví, co se strašného stane,“ odpověděl Dvořák v pořadu Co na to ministr. Jako konkrétní příklady strašení uvedl údajné přidělování migrantů do bytů nebo do chalup.

„Vystrašit obyvatele a postavit se do čela jejich ochránců je tak jednoduché, když žádné skutečné nebezpečí v tuhle chvíli nehrozí. Je to jednoduchý politický program,“ dodal Dvořák s tím, že to má Andreji Babišovi „velmi za zlé“. Upozornil na to, že když byl Babiš předsedou vlády, stejný migrační pakt se projednával a bylo k němu potřeba zaujmout takzvanou rámcovou pozici.

„Česko může podpořit povinný flexibilní solidární mechanismus,“ přečetl ministr z rámcové pozice, kterou přijala vláda Babiše. Podle Dvořáka tedy současná koalice dodržela zadání, které jí přenechala vláda předsedy ANO a navíc pětikoalice vyjednala výjimku pro země s větším počtem uprchlíků například z Ukrajiny.