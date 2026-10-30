Úmysl? Požár vily zbrojaře Drdy řeší protiteroristická centrála

Pondělní noční požár u domu miliardáře Martina Drdy v pražských Kunraticích prověřuje vedle kriminalistů také protiteroristická policejní centrála NCTEKK. Upozornil na to ve čtvrtek server Odkryto.cz s odkazem na informovaný zdroj.
„Vzhledem k charakteru události nyní nemohu uvést žádné bližší informace k uvedenému případu,“ uvedl v pátek pro iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
|
Škoda za 200 tisíc, možná úmyslně. Policie vyšetřuje požár domu miliardáře a zbrojaře
K požáru v pražských Kunraticích vyjeli hasiči a policisté v pondělí krátce před půl dvanáctou večer. Původně informovali o požáru odpadu a fasády rodinného domu v ulici Ke Hrádku.
Hasiči následně pomocí termokamery hledali skrytá ohniska. Jedno se nacházelo pod fasádou obydlí. „Část oplechování domu byla rozebrána, aby mohlo být uhašeno,“ řekl mluvčí pražských hasičů Richard Hrdina.
„V současné době kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů zjišťují přesné příčiny okolnosti požáru – zda se jednalo o technickou závadu, či o úmysl,“ uvedl v úterý pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Předběžná škoda činí 200 tisíc korun.
„Nejtajemnější český miliardář“
Drda patří podle magazínu Forbes mezi nejbohatší Čechy, v žebříčku mu náleží osmé místo. Forbes ho zároveň označuje za nejtajemnějšího českého miliardáře. Jeho podoba totiž zůstává veřejnosti prakticky neznámá, k dispozici nejsou ani jeho fotografie.
|
Zbrojaři na mušce. Rusko chystá vraždy šéfů evropských firem, varují tajné služby
Skupina STV, jejímž spolumajitelem je Drda, patří k významným dodavatelům munice pro Ukrajinu a zapojuje se do české muniční iniciativy. V posledních měsících se Drda dostal do pozornosti také kvůli vstupu své společnosti STV Invest do automobilky Tatra Trucks.
Varování před útoky na zbrojaře
Západní zpravodajské služby už dříve varovaly představitele evropských zbrojovek před zesilujícími snahami Ruska o jejich zabití. Podle nich se terčem Kremlu mohou stát nejen šéfové velkých zbrojařských podniků, ale také vedoucí pracovníci menších firem, zejména těch, které vyrábějí drony nebo jejich součástky. Některé společnosti proto na doporučení bezpečnostních složek posílily ochranu svých představitelů.
Před rizikem násilných činů ze strany Ruska varoval také šéf německé civilní kontrarozvědky Sinan Selen. „Rusko se cíleně zabývá plánováním násilných činů proti jednotlivcům, a to prostřednictvím státních nebo státem řízených aktérů,“ uvedl podle deníku Financial Times.
|
Omyl s navigací či cvičení u hranic? Nevěříme vám, vzkazuje šéf BIS Rusku
České bezpečnostní složky upozorňují na možné hrozby vůči firmám, které se podílejí na pomoci Ukrajině. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v polovině října na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně varoval před možnými sabotážními útoky s ruskou stopou. „Víme, že to plánujete,“ vzkázal dříve Rusku.