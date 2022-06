Výrazně se zlepšila kvalita testů, chválí první šéf Cermatu odvolanou ředitelku

Předražené zakázky, dohody souběžně se smlouvou na hlavní pracovní poměr, neprůhledná struktura a na konci odvolání ředitelky Michaely Kleňhové. Čekal jste takový vývoj v Cermatu?

Nevidím do všeho, o čem mluvíte. Pouze vám mohu říct, že když jsem byl ředitelem Cermatu, lidé, kteří připravovali testy, měli platy nižší než učitelé ve školách. Dobrého tvůrce testů nenajdete tak, že se ve výběrovém řízení přihlásí někdo z učitelů, kdo by to chtěl dělat. Je tam delší časové období, kdy musíte získat speciální znalosti, dovednosti a nabýt zkušenosti.

Zaměstnanci Cermatu pracují pod velkým odborným i mediálním tlakem a kolem přijímacích zkoušek a maturit je období, kdy musí pracovat do noci a o víkendech. Na jedné straně máme vysoce odbornou práci v časovém zatížení a na druhé nízké státní platy. Jako manažer jste zodpovědný za to, že projekty poběží v termínech a kvalitě, kterou potřebujete. Neříkám, že je to v pořádku, jen mám pochopení pro to, že se používaly takové nástroje.