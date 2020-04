Už od dob Masaryka chceme být druhým Švýcarskem, tvrdí sociolog Martin Buchtík

12:00 , aktualizováno 12:00

Sociologický výzkum Rozděleni svobodou, na kterém se podílel i Martin Buchtík (35), rozčlenil českou populaci do šesti společenských tříd a zaměřil se na to, v jakých postojích, názorech a hodnotách se od sebe odlišují. A zda jsou Češi opravdu rozděleni na dva nesmiřitelné tábory, jak se tvrdí a jak to třeba na sociálních sítích vypadá.