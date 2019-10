Dejte šanci soukromníkům, stát nemá na silnice peníze, říká šéf firmy Eurovia

Česko by mělo dokončit první pokus na stavbu dálnice ze soukromých peněz. Na projektu výstavby dálnice D4 na jih od Příbrami pracuje ministerstvo dopravy od konce roku 2016. Několikrát odsouvaný pokus zapojit do výstavby silnic soukromého investora se ale nyní dostává do fáze, kdy se o něm bude rozhodovat rok před sněmovními volbami. To podle generálního ředitele stavební společnosti Eurovia Martina Borovky může nákladný projekt za více než dvě desítky miliard korun potopit.