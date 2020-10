Kudla do zad, přibude mrtvých. Zavřením škol přijdeme o personál, míní lékař

„To, co vy tady vidíme jako problém, o kterém jsme se dozvěděli dnes ráno, a vnímáme ho jako kudlu do zad všem pracujícím zdravotníkům, je zavření základních škol. To pro nás vlastně znamená, že až třicet procent vysoce kvalifikovaného personálu zůstane doma se svými dětmi,“ uvedl Balík pro Českou televizi. Podle něj pak bude mít vláda na svědomí o dost více mrtvých, protože o pacienty se nebude starat kvalifikovaný personál.

Vláda má o nových opatřeních rozhodovat v pondělí odpoledne. Nařízení by pak měla platit od středy. Co vše by se mělo přijmout a jaké jsou možnosti, bylo i tématem diskuze na tripartitě. Právě na ní převládl názor uzavřít i první stupeň základních škol kvůli koronavirové epidemii.

„Dlouhá diskuse byla o tom, zda uzavřít nebo neuzavřít první stupeň škol. Byli jsme dotazováni, nakonec většinový názor byl, že má převahu názor epidemiologický, čili i děti můžou být přenašeči covidu-19 na svoje rodiče. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že se dá očekávat prázdninový týden od 26. října, tak většinový názor byl i pro uzavření těchto škol,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že o uzavření prvního stupně zatím definitivně rozhodnuto není. Kraje však musí do zítřka připravit zázemí pro děti zdravotníků v případě, že se uzavřou školy, potvrdil hejtman Netolický.

Vláda si zahrává s italským scénářem

Podle Balíka by právě uzavření prvních stupňů mohlo ohrozit zdravotní péči. „Nám reálně hrozí to, že nám nepřijde do práce poměrně dost personálu. Kvůli tomuto kroku se celá péče může zhroutit. Upřímně opravdu nevím, kdo bude obsluhovat 2500 postelí , který pro nás žene ministr (Jan) Hamáček,“ dodal pro médium. Ministr vnitra v pondělí uvedl, že zhruba 2 500 lůžek, které jsou ve státních rezervách, budou využity k navýšení kapacity nemocnic a vytvoření rezervních kapacit.

„My se staráme o kriticky nemocné, kteří mají extrémní stupeň postižení a vyžadují vysoce kvalifikovanou péči. Když mi jedna třetina personálu zůstane doma kvůli zavřeným školám, já je neumím nikým nahradit. Tady skutečně si vláda zahrává s tím, že tady chce mít italský scénář. To znamená, že nekvalifikovaný lidi budou zaskakovat za ty, co budou muset zůstat doma, protože tam budou mít děti, o které se nebude mít kdo postarat. My jsme s něčím takovým nepočítali, v našich plánech to není a pokud k tomuto kroku dojde, tak to vnímáme jako kudlu do zad,“ uvedl.

Bylo by to paralyzující

Opatření se podle něj musí zpřísnit, uzavření základní škol je však podle něj krok špatným směrem. Balík zároveň uvedl, že VFN zatím zásadně péči o necovidové pacienty neomezuje. Pokud by však čísla nadále rostla, přistoupí i k takovém kroku.

Obavy mají i v liberecké krajské nemocnici. „Bylo by to paralyzující,“ uvedl mluvčí Václav Řičář. Podle něj v nemocnici pracují minimálně desítky sester, které mají děti na prvním stupni a u nichž hrozí, že by s nimi zůstaly doma. Už nyní je personál v nemocnici přetížený s ohledem na narůstající počet případů koronaviru. Nemocnice by podle Řičáře potřebovala více pracovníků pro péči o intenzivní lůžka.



Opatření, která vláda přichystala, představí ministr zdravotnictví Roman Prymula v pondělí v osm hodin večer. Měsíc po zavedení povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách by se měla povinnost rozšířit například na zastávky MHD.

Nová opatření budou mát za cíl zásadně omezit sociální kontakty. Vláda plánuje omezit ekonomiku, hovoří se o zavírání prvních stupňů základních škol. Ve hře je i časnější zavírací doba v restauracích, která je nyní ve 20 hodin.