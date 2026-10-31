Slavný vojevůdce Radecký sloužil v císařské armádě neuvěřitelných 72 let a stal se jejím symbolem, podobně jako se Jan Žižka pak stal symbolem té lidové.
Radecký se utkal s Turky, Napoleonem a bojoval v Itálii. Nebyl jen skvělý voják, ale také reformátor, který zlepšoval podmínky zejména obyčejných vojáků. Ale byl to také muž, který přivezl do Vídně milánský řízek, ze kterého se stalo středoevropské národní jídlo. A připomíná ho i pochod Johanna Strausse st.
Radecký byl ověšen řády a úspěchy, ale celý život měl prázdnou kapsu, velkou rodinu a manželku zvyklou žít nákladným životem.