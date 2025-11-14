V kauze Dozimetr vystoupí Jančovič, který po Redlovi „házel batohem“

Podle obžaloby Jančovič ustoupil tlaku, který na něj vyvíjela Redlova skupina, tím, že Redla uplatil. Konkrétně se mělo jednat o tři miliony korun v hotovosti. Jančovič se údajně obával, že přijde o zakázku s dopravním podnikem. S tím jeho firma uzavřela smlouvu v roce 2019. Skupina kolem Michala Redla se ale rozhodla vyvinout na Jančoviče tlak, a to skrze Pavla Dovhomilju, taktéž podnikatele z oblasti IT služeb.
Dovhomilja podle státního zástupce Adama Borguly postavil Jančoviče před tři scénáře: DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě firma Pavla Dovhomilji. Druhý scénář byl dle obžaloby takový, že Jančovičova firma sice o smlouvu s DPP nepřijde, ale firmě Pavla Dovhomilji „z toho něco nechá“. Poslední možností bylo po Michalu Redlovi „hodit batoh s penězi“. Jinými slovy uplatit Michala Redla a smlouvu mezi DPP a Uniprog Solutions zachovat.
Jančovič se měl podle obžaloby obávat prvního scénáře, protože ve skupině kolem Michala Redla působili i lidé přímo z DPP, například ekonomický ředitel Matej Augustín, kteří mohli být schopni smlouvu s Jančovičovou firmou vypovědět.
Podle obžaloby později Jančovič poslal Michalu Redlovi obálku s 2,5 milionu korun v hotovosti. Obnos si po 500 tisících rozdělili Dovhomilja, Redl, Pavel Kos, Petr Hlubuček a Augustín. Původně to měly být tři miliony, přičemž Jančovič podle obžaloby uvedl, že si nechal zbylou částku „nedopatřením u sebe“. Převzetí obnosu již první týden hlavního líčení ve své řeči přiznal Pavel Kos.