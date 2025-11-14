V kauze Dozimetr vystoupí Jančovič, který po Redlovi „házel batohem“

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr má před soudem vystoupit podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP). Jančovič měl být soudem vyslýchán už na začátku října, tehdy ale vypovídat odmítl. Zdůvodnil to absencí svého hlavního obhájce Skály. Jančovičovi hrozí 6,5 roku vězení a pokuta.
Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel...

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel Maroš Jančovič. Rozhodl se však prozatím nevypovídat. (2. října 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Maroš Jančovič. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Maroš Jančovič. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Maroš Jančovič. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Maroš Jančovič. (22. září 2025)
Podle obžaloby Jančovič ustoupil tlaku, který na něj vyvíjela Redlova skupina, tím, že Redla uplatil. Konkrétně se mělo jednat o tři miliony korun v hotovosti. Jančovič se údajně obával, že přijde o zakázku s dopravním podnikem. S tím jeho firma uzavřela smlouvu v roce 2019. Skupina kolem Michala Redla se ale rozhodla vyvinout na Jančoviče tlak, a to skrze Pavla Dovhomilju, taktéž podnikatele z oblasti IT služeb.

V Dozimetru vypovídal Šurovský z DPP. Popsal vztahy s Hlubučkem, Redla prý nezná

Dovhomilja podle státního zástupce Adama Borguly postavil Jančoviče před tři scénáře: DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě firma Pavla Dovhomilji. Druhý scénář byl dle obžaloby takový, že Jančovičova firma sice o smlouvu s DPP nepřijde, ale firmě Pavla Dovhomilji „z toho něco nechá“. Poslední možností bylo po Michalu Redlovi „hodit batoh s penězi“. Jinými slovy uplatit Michala Redla a smlouvu mezi DPP a Uniprog Solutions zachovat.

Jančovič se měl podle obžaloby obávat prvního scénáře, protože ve skupině kolem Michala Redla působili i lidé přímo z DPP, například ekonomický ředitel Matej Augustín, kteří mohli být schopni smlouvu s Jančovičovou firmou vypovědět.

Podle obžaloby později Jančovič poslal Michalu Redlovi obálku s 2,5 milionu korun v hotovosti. Obnos si po 500 tisících rozdělili Dovhomilja, Redl, Pavel Kos, Petr Hlubuček a Augustín. Původně to měly být tři miliony, přičemž Jančovič podle obžaloby uvedl, že si nechal zbylou částku „nedopatřením u sebe“. Převzetí obnosu již první týden hlavního líčení ve své řeči přiznal Pavel Kos.

