V kauze Markýz padly obžaloby. Devět lidí viní z kuplířství za inzeráty na sex

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej sdělil, že všichni jsou obviněni z trestných činů kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině.
|
Proč vyšetřují po 20 letech jen nás? Nedává to smysl, říká majitel webu sex.cz
NCOZ v říjnu 2023 zahájila stíhání osmi lidí a firmy, později sdělila obvinění ještě jednomu dalšímu člověku. Skupina podle vyšetřovatelů trestnou činností získala nejméně 75 milionů korun. Jako výnos z trestné činnosti se podařilo zajistit majetek v hodnotě 63 milionů Kč.
Jeden z obviněných, který je ve vazbě, navíc čelí obžalobě i za znásilnění, sexuální nátlak, ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, ohrožování výchovy dítěte, nakládání s drogami a jejich přechovávání, vydírání, neoprávněné opatření platebního prostředku a nedovolené ozbrojování.
|
Policie obvinila osm lidí z kuplířství. Kvůli stránkám Sex.cz a dalším webům
NCOZ loni v létě zveřejnila, že v případu Markýz pátrá po obětech muže, který nutil ženy v bytě v Praze 6 k nedobrovolným sexuálním praktikám. Ženy vyhledával v prostředí takzvaných privátů, případně přes inzeráty, v nichž nabízel placenou práci na pozici asistentky ředitele či občasné milenky. Své inzeráty podle kriminalistů zveřejňoval zejména na portálech „hyperinzerce.cz“ a „jenprace.cz“.
Obžalobu podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.