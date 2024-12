Peníze pro Martínka pomohly i Markétce. Dvakrát jí operovali ruku ve Vídni

Devítiletá Markétka s poporodní obrnou ruky by měla podstoupit dvě operace v Rakousku. Musí je zaplatit. Lidé jí přispívají. | foto: Foto: Archiv rodiny

Manžele Schützovy z České Lípy dojal loni na podzim příběh Martínka. I když sami moc peněz neměli, přispěli mu na léčbu alespoň malou částkou. Když před Vánoci řešili, zda také založí sbírku pro svou tehdy devítiletou dceru, netušili, že dar se jim mnohonásobně vrátí.

Markétka má od dramatického porodu částečně ochrnutou levou ruku. Učí se dobře, ale ve škole se neobejde bez asistentky a doma bez mámy. Obě jí pomáhají s učivem, ale hlavně při cvičení a dalších aktivitách, při nichž zdravý člověk používá obě ruce.

Markétčina postižená ruka byla donedávna pootočená a kratší než zdravá ruka – nevyvíjela se stejně rychle jako zbytek těla. Lékaři v Česku pro ni řešení neměli. Pomoci jí mohly jen operace předloktí a ramene ve Vídni, každá za půl milionu korun.

„Termín prvního zákroku měl být letos v březnu. Strachovali jsme se, že včas neseženeme peníze,“ vzpomíná máma dívky Hedvika Schützová.

Redakce MF DNES začátkem roku propojila rodiče Martínka a Markétky prostřednictvím Zdeňka Joukla, advokáta Zatloukalových. Ten veřejně slíbil, že z peněz, které zůstanou po léčebném zákroku u Martínka, rodina rozdělí okolo 40 milionů korun dalším dětem, jejichž léčbu nehradí pojišťovny.

Markétka se stala první, komu Martínkova rodina přispěla do sbírky ve spolupráci s dárcovskou platformou Donio. „Celkem jsme jí na obě operace ruky přispěli částkou přes 700 tisíc korun,“ říká Martínkova matka Eva Zatloukalová.

Oba zákroky dívce pomohly zlepšit hybnost ruky. „Bez pomoci Martínkovy rodiny bychom to nezvládli,“ říká Markétčina máma s tím, že druhá operace byla v červenci a sádru dívce sundali lékaři až v září. Teď intenzivně rehabilituje. Za to, jak byla statečná, dostala od rodičů štěně maltézského psíka, které si dívka moc přála.

„Nejtěžší pro Markétku je zvyknout si na to, že už může více zapojovat ruku, kterou dříve téměř nepoužívala. Zůstává ale problém s uvolněným zápěstím, musí používat ortézu. Je možné, že příští rok bude nutná ještě jedna operace, která zápěstí zpevní. To ukáže čas. V každém případě uděláme vše, aby dcera byla v budoucnu co nejvíce soběstačná,“ dodává Hedvika Schützová.